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201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года
201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года - РИА Новости Крым, 05.04.2024
201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года
В результате ударов украинских боевиков по российским регионам с начала 2024 года погиб 201 мирный житель, том числе 11 детей. Об этом сообщил посол по особым... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T11:21
2024-04-05T11:38
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В результате ударов украинских боевиков по российским регионам с начала 2024 года погиб 201 мирный житель, том числе 11 детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Самому маленькому погибшему ребенку было всего четыре месяца. Маленькая девочка погибла в результате удара неонацистов по школьному стадиону в Белгороде 15 февраля. Взрывной волной от прилета получила ранения ее бабушка. Мирошник констатировал, что за прошедшие полные три месяца украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов.Самыми жестокими и кровавыми трагедиями за этот период стали удары по пекарне в Лисичанске 3 февраля, при котором погибли 28 человек, рынку "Текстильщик" в Донецке, жертвами которого стали 27 мирных жителей, а также обстрел торгового центра в Белгороде, в результате которого погибли шесть человек.
https://crimea.ria.ru/20240405/drony-vsu-okhotyatsya-za-grazhdanskimi-na-levom-beregu-dnepra--raneny-pyatero-1136303524.html
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всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф)
201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года

От ударов ВСУ по регионам России с начала года погиб 201 мирный житель – МИД

11:21 05.04.2024 (обновлено: 11:38 05.04.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района
Последствия обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В результате ударов украинских боевиков по российским регионам с начала 2024 года погиб 201 мирный житель, том числе 11 детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"С 1 января по 31 марта 2024 года от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов, из их числа ранения получили 721 человек, убиты были 201 мирный житель. За это же время от действий украинских карателей пострадали 59 детей, 11 из них погибли и уже никогда не достигнут своего совершеннолетия", - сказал дипломат на брифинге в пятницу.
Самому маленькому погибшему ребенку было всего четыре месяца. Маленькая девочка погибла в результате удара неонацистов по школьному стадиону в Белгороде 15 февраля. Взрывной волной от прилета получила ранения ее бабушка.
Мирошник констатировал, что за прошедшие полные три месяца украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов.
Самыми жестокими и кровавыми трагедиями за этот период стали удары по пекарне в Лисичанске 3 февраля, при котором погибли 28 человек, рынку "Текстильщик" в Донецке, жертвами которого стали 27 мирных жителей, а также обстрел торгового центра в Белгороде, в результате которого погибли шесть человек.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиРодион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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