https://crimea.ria.ru/20240702/kogda-v-krym-pridet-40-gradusnaya-zhara-1138537983.html

Когда в Крым придет 40-градусная жара

Когда в Крым придет 40-градусная жара - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Когда в Крым придет 40-градусная жара

В ближайшие несколько дней в Крыму не ожидается 40-градусной жары. Более того, сейчас погода на полуострове не является аномально жаркой, рассказала в... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T18:38

2024-07-02T18:38

2024-07-02T18:38

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

татьяна любецкая

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137923343_0:26:1371:797_1920x0_80_0_0_a03dbda07bd2e75e73a1e4cb004fb7e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ближайшие несколько дней в Крыму не ожидается 40-градусной жары. Более того, сейчас погода на полуострове не является аномально жаркой, рассказала в комментарии РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов выше нуля, чрезвычайная пожароопасность ожидается до 5 июля.По словам начальника Крымского гидрометцентра, на следующей неделе ожидается уже +32…+37 градусов, "возможно, будет и выше, но пока по расчетам + 40 градусов не получается".Также Любецкая отметила, что температурные показатели, которые достигают +40 градусов являются опасным явлением погоды. В Крыму таких явлений пока не прогнозируется.Что же касается сорокаградусной жары, то она устанавливается очень редко. Так, +39, 9 градусов было в Симферополе в 2010 году, резюмировала Любецкая.Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое влияет на климат в мире.Также сообщалось, что максимальная температура воды в Черном море у берегов Крыма достигает 25 градусов тепла. Теплее всего вода в Керченском проливе и у берегов Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму - прогноз ФОБОСКак пережить жару без вреда для здоровья: пять правилВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, крым, новости крыма