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Когда в Крым придет 40-градусная жара - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Когда в Крым придет 40-градусная жара
Когда в Крым придет 40-градусная жара - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Когда в Крым придет 40-градусная жара
В ближайшие несколько дней в Крыму не ожидается 40-градусной жары. Более того, сейчас погода на полуострове не является аномально жаркой, рассказала в... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T18:38
2024-07-02T18:38
погода
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крымская погода
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татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ближайшие несколько дней в Крыму не ожидается 40-градусной жары. Более того, сейчас погода на полуострове не является аномально жаркой, рассказала в комментарии РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов выше нуля, чрезвычайная пожароопасность ожидается до 5 июля.По словам начальника Крымского гидрометцентра, на следующей неделе ожидается уже +32…+37 градусов, "возможно, будет и выше, но пока по расчетам + 40 градусов не получается".Также Любецкая отметила, что температурные показатели, которые достигают +40 градусов являются опасным явлением погоды. В Крыму таких явлений пока не прогнозируется.Что же касается сорокаградусной жары, то она устанавливается очень редко. Так, +39, 9 градусов было в Симферополе в 2010 году, резюмировала Любецкая.Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое влияет на климат в мире.Также сообщалось, что максимальная температура воды в Черном море у берегов Крыма достигает 25 градусов тепла. Теплее всего вода в Керченском проливе и у берегов Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму - прогноз ФОБОСКак пережить жару без вреда для здоровья: пять правилВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
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Когда в Крым придет 40-градусная жара

В Крыму в ближайшие дни 40-градусной жары не ожидается – Гидрометцентр

18:38 02.07.2024
 
© РИА Новости КрымСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В ближайшие несколько дней в Крыму не ожидается 40-градусной жары. Более того, сейчас погода на полуострове не является аномально жаркой, рассказала в комментарии РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов выше нуля, чрезвычайная пожароопасность ожидается до 5 июля.
"Пока +40 градусов в Крыму не ожидается. 3 и 4 июля будет +31…+36 градусов, 5 и 6 июля пройдет слабый холодный фронтальный раздел, в это период станет прохладнее на два-три градуса", - рассказала Любецкая.
По словам начальника Крымского гидрометцентра, на следующей неделе ожидается уже +32…+37 градусов, "возможно, будет и выше, но пока по расчетам + 40 градусов не получается".
Также Любецкая отметила, что температурные показатели, которые достигают +40 градусов являются опасным явлением погоды. В Крыму таких явлений пока не прогнозируется.
"Аномально жаркая погода – это когда среднесуточная температура на 7 градусов выше нормы, пока этого нет", - объяснила она. И добавила, что крымчанам вполне привычна такая погода.
Что же касается сорокаградусной жары, то она устанавливается очень редко. Так, +39, 9 градусов было в Симферополе в 2010 году, резюмировала Любецкая.
Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое влияет на климат в мире.
Также сообщалось, что максимальная температура воды в Черном море у берегов Крыма достигает 25 градусов тепла. Теплее всего вода в Керченском проливе и у берегов Ялты.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрТатьяна ЛюбецкаяКрымНовости Крыма
 
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