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Принудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детей - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Принудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детей
Принудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детей - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Принудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детей
В Харьковской области Украины будет расширена зона принудительной эвакуации. Семьи с детьми будут вывозить из населенных пунктов Изюмского, Богодуховского,... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T16:42
2024-06-28T16:42
харьковская область
эвакуация
украина
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Харьковской области Украины будет расширена зона принудительной эвакуации. Семьи с детьми будут вывозить из населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского и Чугуевского районов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Харьковской госадминистрации Олег Синегубов.Принудительная эвакуация затронет:- села Загрызово, Малиевка, Шейковка, Богуславка, новая Кругляковка Изюмского района. По информации украинских властей, там проживает 12 детей из семи семей;- села Александровка и Скорики в Богодуховском районе, где подлежат эвакуации 13 детей с семьями;- села Моначиновка и Дорошовка Кондрашевской общины Купянского района, откуда будут эвакуированы 20 детей с семьями.- 24 населенных пункта в пяти округах Волчанской общины Чугуевского района. Из них будет вывезено 112 детей с родителями.25 июня началась принудительная эвакуация жителей города Торецка в части ДНР, подконтрольной украинским властям. В населенном пункте остается около шести тысяч человек.В начале июня в Сумской области приняли решение расширить зону обязательной эвакуации еще на восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией.14 мая 2024 года Владимир Артюх объявил об эвакуации населения двух районов Сумской области. Также о срочной эвакуации населения ранее заявляли в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 тысяч детей вывезены с Украины в ЕвропуЗаходят патрули РФ и обеспечивают контроль – обстановка под ХарьковомИз Харькова вывозят стратегические предприятия
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РИА Новости Крым
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харьковская область, эвакуация, украина, общество, новости
Принудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детей

В Харьковской области принудительно эвакуируют людей из четырех районов

16:42 28.06.2024
 
© Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный автобус
Школьный автобус
© Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Харьковской области Украины будет расширена зона принудительной эвакуации. Семьи с детьми будут вывозить из населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского и Чугуевского районов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Харьковской госадминистрации Олег Синегубов.
Принудительная эвакуация затронет:
- села Загрызово, Малиевка, Шейковка, Богуславка, новая Кругляковка Изюмского района. По информации украинских властей, там проживает 12 детей из семи семей;
- села Александровка и Скорики в Богодуховском районе, где подлежат эвакуации 13 детей с семьями;
- села Моначиновка и Дорошовка Кондрашевской общины Купянского района, откуда будут эвакуированы 20 детей с семьями.
- 24 населенных пункта в пяти округах Волчанской общины Чугуевского района. Из них будет вывезено 112 детей с родителями.

"Уже определены маршруты эвакуации забронированы места временного проживания людей. Решение принято в связи с усиленными обстрелами", - написал Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

25 июня началась принудительная эвакуация жителей города Торецка в части ДНР, подконтрольной украинским властям. В населенном пункте остается около шести тысяч человек.
В начале июня в Сумской области приняли решение расширить зону обязательной эвакуации еще на восемь населенных пунктов, которые входят в десятикилометровую зону от границы с Россией.
14 мая 2024 года Владимир Артюх объявил об эвакуации населения двух районов Сумской области. Также о срочной эвакуации населения ранее заявляли в Харьковской области.
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