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Из Харькова вывозят стратегические предприятия - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Из Харькова вывозят стратегические предприятия
Из Харькова вывозят стратегические предприятия - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Из Харькова вывозят стратегические предприятия
Власти Харьковской области вывозят из Харькова стратегические и научные предприятия. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T16:11
2024-04-25T16:11
харьков
олег синегубов
виталий ганчев
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Власти Харьковской области вывозят из Харькова стратегические и научные предприятия. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Он отметил, что информация об этом была получена им неоднократно.Кроме того, по словам Ганчева, на территории Западной Украины вместе со специалистами вывозятся из Харькова и научные производства, в том числе представляющие медицинскую промышленность.В начале апреля глава военной администрации подконтрольной Украине Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что украинские власти рассматривают возможность принудительной эвакуации населения из региона.Украинский мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы по эвакуации населения из города вполне конкретны. Также он сообщил, что в Харькове разрушена почти вся критическая инфраструктура в области энергетики. Ранее в Харькове на неопределенный срок остановилось метро, была обесточена ядерная установка "Источник нейтронов" и повреждена телевышка. Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что это был целенаправленный удар ВС РФ. Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе большого интервью заявил, что исконно русская Украина будет в составе России, и Харьков в том числе. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом Украинские диверсанты разгромлены под Харьковом Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под Купянском
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харьков, олег синегубов, виталий ганчев, харьковская область, новости, украина
Из Харькова вывозят стратегические предприятия

Из Харькова вывозят стратегические предприятия и научные производства

16:11 25.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный узел. Архивное фото
Железнодорожный узел. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Сергей Венявский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Власти Харьковской области вывозят из Харькова стратегические и научные предприятия. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет производить ремонт военной техники", – сказал Ганчев в эфире Первого канала, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что информация об этом была получена им неоднократно.
Кроме того, по словам Ганчева, на территории Западной Украины вместе со специалистами вывозятся из Харькова и научные производства, в том числе представляющие медицинскую промышленность.
В начале апреля глава военной администрации подконтрольной Украине Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что украинские власти рассматривают возможность принудительной эвакуации населения из региона.
Украинский мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы по эвакуации населения из города вполне конкретны.
Также он сообщил, что в Харькове разрушена почти вся критическая инфраструктура в области энергетики.
Ранее в Харькове на неопределенный срок остановилось метро, была обесточена ядерная установка "Источник нейтронов" и повреждена телевышка. Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что это был целенаправленный удар ВС РФ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе большого интервью заявил, что исконно русская Украина будет в составе России, и Харьков в том числе.
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ХарьковОлег СинегубовВиталий ГанчевХарьковская областьНовостиУкраина
 
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