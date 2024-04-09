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Украинские диверсанты разгромлены под Харьковом
Украинские диверсанты разгромлены под Харьковом - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Украинские диверсанты разгромлены под Харьковом
Российские военнослужащие уничтожили группу украинских диверсантов на Харьковском направлении. Об этом во вторник сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T08:52
2024-04-09T08:52
2024-04-09T08:52
харьковская область
новости сво
министерство обороны рф
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диверсанты
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новости
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили группу украинских диверсантов на Харьковском направлении. Об этом во вторник сообщили в Минобороны."Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8", - отметили в оборонном ведомстве.Также в Минобороны уточнили, что в состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, в операции участвовали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.Минувшей ночью российские ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров - над Черным морем была сбита украинская ракета "Нептун".8 апреля ВС РФ ударом "Искандера" полностью уничтожила вражеский склад тяжелых беспилотников и цех по их производству в подконтрольном киевскому режиму Запорожье.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк провел параллели между СВО и операцией по освобождению КрымаРоссийская ПВО сбила почти 300 беспилотниковПроизводство бронетехники и аэродромы ВСУ уничтожены высокоточным ударом
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харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, дрг, диверсанты, всу (вооруженные силы украины), новости, авиация
Украинские диверсанты разгромлены под Харьковом
Минобороны: российская авиация уничтожила украинскую ДРГ на Харьковском направлении