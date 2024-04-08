https://crimea.ria.ru/20240408/rossiyskaya-pvo-sbila-pochti-300-bespilotnikov-1136373085.html

Российская ПВО сбила почти 300 беспилотников

Российская ПВО сбила почти 300 беспилотников - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Российская ПВО сбила почти 300 беспилотников

Российские военные за сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 291 украинский беспилотник, сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T15:37

2024-04-08T15:37

2024-04-08T15:37

министерство обороны рф

новости сво

пво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 291 украинский беспилотник, сообщает в понедельник Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19681 беспилотный летательный аппарат, 499 зенитных ракетных комплексов, 15725 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20762 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотниковЕще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу