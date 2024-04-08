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Российская ПВО сбила почти 300 беспилотников
Российская ПВО сбила почти 300 беспилотников - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Российская ПВО сбила почти 300 беспилотников
Российские военные за сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 291 украинский беспилотник, сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T15:37
2024-04-08T15:37
2024-04-08T15:37
министерство обороны рф
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки в зоне спецоперации уничтожили еще 291 украинский беспилотник, сообщает в понедельник Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19681 беспилотный летательный аппарат, 499 зенитных ракетных комплексов, 15725 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8732 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20762 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотниковЕще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская ПВО сбила почти 300 беспилотников
Почти 300 беспилотников ВСУ уничтожены в зоне СВО за сутки – Минобороны