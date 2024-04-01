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Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников

Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией ДНР украинский самолет Су-27, кроме того в зоне СВО уничтожены реактивные снаряды HIMARS и более... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T14:10

2024-04-01T14:10

2024-04-01T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией ДНР украинский самолет Су-27, кроме того в зоне СВО уничтожены реактивные снаряды HIMARS и более 220 дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 581 самолет, 270 вертолетов, 18179 беспилотников, 495 зенитных ракетных комплексов, 15670 танков и боевых бронированных машин, а также другую военную технику.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников под Харьковом, а также нанесли удары по живой силе и технике противника в 138 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила пункт дислокации иностранных наемников под ХарьковомДесантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской областиВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, пво, потери всу