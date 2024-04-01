Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240401/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-samolet-su-27-i-228-bespilotnikov-1136187992.html
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией ДНР украинский самолет Су-27, кроме того в зоне СВО уничтожены реактивные снаряды HIMARS и более... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T14:10
2024-04-01T14:10
россия
новости
новости сво
министерство обороны рф
пво
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111575/65/1115756588_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_26dc671a4077d206a9266bcd6c9de133.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией ДНР украинский самолет Су-27, кроме того в зоне СВО уничтожены реактивные снаряды HIMARS и более 220 дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 581 самолет, 270 вертолетов, 18179 беспилотников, 495 зенитных ракетных комплексов, 15670 танков и боевых бронированных машин, а также другую военную технику.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников под Харьковом, а также нанесли удары по живой силе и технике противника в 138 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила пункт дислокации иностранных наемников под ХарьковомДесантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской областиВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111575/65/1115756588_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_0f54893dabfa46922c67fdf7dcdc293e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, пво, потери всу
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников

Минобороны: российские системы ПВО сбили украинский СУ-27 и 228 беспилотников

14:10 01.04.2024
 
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnУкраинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией ДНР украинский самолет Су-27, кроме того в зоне СВО уничтожены реактивные снаряды HIMARS и более 220 дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами ПВО в районе населенного пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 228 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - сообщили в ведомстве.

Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 581 самолет, 270 вертолетов, 18179 беспилотников, 495 зенитных ракетных комплексов, 15670 танков и боевых бронированных машин, а также другую военную технику.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников под Харьковом, а также нанесли удары по живой силе и технике противника в 138 районах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России разбила пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом
Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области
ВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов
 
РоссияНовостиНовости СВОМинистерство обороны РФПВОПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:38Когда в Севастополе завершат отопительный сезон
15:30Путин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 году
15:16В центре Севастополя сгорели два кафе – власти поручили начать проверку
15:10Жителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назад
14:54В Севастополе подсчитали ущерб после ракетной атаки ВСУ
14:45Путин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохранения
14:42ВСУ потеряли за сутки свыше 1000 боевиков и 12 складов боеприпасов
14:19МРОТ к 2030 году должен составлять не менее 35 тысяч рублей - Путин
14:14В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму
14:10Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников
14:04В школах должно стать меньше домашних заданий и контрольных – Путин
13:52Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"
13:49Тысячи заболевших: ситуация с ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе
13:46Армия России разбила пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом
13:30На проект "Пять морей" направят свыше 100 млрд рублей - поручение Путина
13:23Буданов* грозит ударить по новому ж/д пути в Крым: чего боится Киев
13:09Заболеваемость COVID-19 в Севастополе резко выросла
12:47В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэр
12:43В Верховной раде готовят "домашний" переворот против Зеленского
12:33Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи
Лента новостейМолния