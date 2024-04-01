https://crimea.ria.ru/20240401/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-samolet-su-27-i-228-bespilotnikov-1136187992.html
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией ДНР украинский самолет Су-27, кроме того в зоне СВО уничтожены реактивные снаряды HIMARS и более... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T14:10
2024-04-01T14:10
2024-04-01T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией ДНР украинский самолет Су-27, кроме того в зоне СВО уничтожены реактивные снаряды HIMARS и более 220 дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 581 самолет, 270 вертолетов, 18179 беспилотников, 495 зенитных ракетных комплексов, 15670 танков и боевых бронированных машин, а также другую военную технику.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников под Харьковом, а также нанесли удары по живой силе и технике противника в 138 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила пункт дислокации иностранных наемников под ХарьковомДесантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской областиВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, пво, потери всу
Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников
Минобороны: российские системы ПВО сбили украинский СУ-27 и 228 беспилотников