https://crimea.ria.ru/20240331/vsu-poteryali-za-sutki-bolshe-760-boevikov-i-chetyre-sklada-boepripasov-1136168568.html

ВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов

ВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 31.03.2024

ВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов

Армия России отразила за минувшие сутки 15 вражеских контратак, уничтожила четыре склада с боеприпасами, вражескую технику и вооружение, в том числе... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T14:16

2024-03-31T14:16

2024-03-31T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Армия России отразила за минувшие сутки 15 вражеских контратак, уничтожила четыре склада с боеприпасами, вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного производства. Убитыми и ранеными из строя выведены свыше 760 украинских военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России.На Купянском направлении за сутки отражены пять контратак украинских штурмовых групп в районе Синьковки под Харьковом и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.Противник на этом направлении потерял до 25 военнослужащих и четыре автомобиля.Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подбита гаубица "Мста-Б", поражены орудие Д-20, САУ "Гвоздика", боевая машина РСЗО "Град" и станция РЭБ "Нота".На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям возле Красногоровки, Часова Яра, Красного, Богдановки, Клещеевки и Новомихайловки Донецкой Народной Республики.На Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск и Розовка ДНР.Возле Ленинского, Тоненького, Водяного, Бердычей и Первомайского ДНР российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ.На Южно-Донецком направлении также улучшено тактическое положение российских войск, ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское ДНР, Комсомольское и Малиновка Запорожской области.Кроме того, российские бойцы отразили украинскую контратаку возле Приютного Запорожской области.На Херсонском направлении нанесено огневое поражение противнику возле сел Работино, Каменское, Лобковое Запорожской области и Ивановка Херсонской области.На этом направлении ВСУ потеряли за сутки до полусотни военнослужащих, три автомобиля, гаубицу М777, САУ "Акация" и орудие Д-20.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что российскими военными на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины.За минувшую неделю российские военные уничтожили 5770 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский: армия России имеет многократное преимущество в снарядахБлеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизацииПутин: контрнаступление Киева полностью провалилось

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, купянск, авдеевка, вооруженные силы россии, потери всу