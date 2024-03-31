https://crimea.ria.ru/20240331/vsu-poteryali-za-sutki-bolshe-760-boevikov-i-chetyre-sklada-boepripasov-1136168568.html
ВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов
ВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов - РИА Новости Крым, 31.03.2024
ВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов
Армия России отразила за минувшие сутки 15 вражеских контратак, уничтожила четыре склада с боеприпасами, вражескую технику и вооружение, в том числе... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T14:16
2024-03-31T14:16
2024-03-31T14:16
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
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авдеевка
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Армия России отразила за минувшие сутки 15 вражеских контратак, уничтожила четыре склада с боеприпасами, вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного производства. Убитыми и ранеными из строя выведены свыше 760 украинских военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России.На Купянском направлении за сутки отражены пять контратак украинских штурмовых групп в районе Синьковки под Харьковом и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.Противник на этом направлении потерял до 25 военнослужащих и четыре автомобиля.Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подбита гаубица "Мста-Б", поражены орудие Д-20, САУ "Гвоздика", боевая машина РСЗО "Град" и станция РЭБ "Нота".На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям возле Красногоровки, Часова Яра, Красного, Богдановки, Клещеевки и Новомихайловки Донецкой Народной Республики.На Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск и Розовка ДНР.Возле Ленинского, Тоненького, Водяного, Бердычей и Первомайского ДНР российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ.На Южно-Донецком направлении также улучшено тактическое положение российских войск, ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское ДНР, Комсомольское и Малиновка Запорожской области.Кроме того, российские бойцы отразили украинскую контратаку возле Приютного Запорожской области.На Херсонском направлении нанесено огневое поражение противнику возле сел Работино, Каменское, Лобковое Запорожской области и Ивановка Херсонской области.На этом направлении ВСУ потеряли за сутки до полусотни военнослужащих, три автомобиля, гаубицу М777, САУ "Акация" и орудие Д-20.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что российскими военными на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины.За минувшую неделю российские военные уничтожили 5770 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский: армия России имеет многократное преимущество в снарядахБлеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизацииПутин: контрнаступление Киева полностью провалилось
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, купянск, авдеевка, вооруженные силы россии, потери всу
ВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов
Минобороны: за сутки ВС РФ уничтожили больше 760 боевиков ВСУ и отразили 15 контратак
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Армия России отразила за минувшие сутки 15 вражеских контратак, уничтожила четыре склада с боеприпасами, вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного производства. Убитыми и ранеными из строя выведены свыше 760 украинских военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России.
На Купянском направлении за сутки отражены пять контратак украинских штурмовых групп в районе Синьковки под Харьковом и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
Противник на этом направлении потерял до 25 военнослужащих и четыре автомобиля.
Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подбита гаубица "Мста-Б", поражены орудие Д-20, САУ "Гвоздика", боевая машина РСЗО "Град" и станция РЭБ "Нота".
На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям возле Красногоровки, Часова Яра, Красного, Богдановки, Клещеевки и Новомихайловки Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", а также два склада с артиллерийскими боеприпасами", – говорится в сводке.
На Авдеевском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск и Розовка ДНР.
Возле Ленинского, Тоненького, Водяного, Бердычей и Первомайского ДНР российские войска отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ.
"Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы", – уточнили в Минобороны.
На Южно-Донецком направлении также улучшено тактическое положение российских войск, ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское ДНР, Комсомольское и Малиновка Запорожской области.
Кроме того, российские бойцы отразили украинскую контратаку возле Приютного Запорожской области.
"Потери противника составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы: М777 и М198 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ", – говорится в сообщении.
На Херсонском направлении нанесено огневое поражение противнику возле сел Работино, Каменское, Лобковое Запорожской области и Ивановка Херсонской области.
На этом направлении ВСУ потеряли за сутки до полусотни военнослужащих, три автомобиля, гаубицу М777, САУ "Акация" и орудие Д-20.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что российскими военными на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета
Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, российские военные нанесли групповой удар
высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины.
За минувшую неделю российские военные уничтожили
5770 украинских боевиков.
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