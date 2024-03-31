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На аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25
На аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25 - РИА Новости Крым, 31.03.2024
На аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25
Российскими военными на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T13:37
2024-03-31T13:37
2024-03-31T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российскими военными на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами.Также поражены цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
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министерство обороны рф, новости сво, авиация, артиллерия, ракетные войска, вооруженные силы россии, николаевская область
На аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25
На аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25 – Минобороны
13:37 31.03.2024 (обновлено: 13:43 31.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российскими военными на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами.
Также поражены цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".