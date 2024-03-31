https://crimea.ria.ru/20240331/na-aerodrome-v-nikolaevskoy-oblasti-unichtozheny-tri-samoleta-su-25-vsu-1136168183.html

На аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25

На аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25 - РИА Новости Крым, 31.03.2024

На аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25

Российскими военными на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T13:37

2024-03-31T13:37

2024-03-31T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российскими военными на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами.Также поражены цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

https://crimea.ria.ru/20240331/vks-rossii-nanesli-udar-po-energetike-i-gazodobyvayuschey-otrasli-ukrainy-1136167975.html

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министерство обороны рф, новости сво, авиация, артиллерия, ракетные войска, вооруженные силы россии, николаевская область