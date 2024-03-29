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Армия России имеет многократное преимущество в снарядах на поле боя с ВСУ

Армия России имеет многократное преимущество в снарядах на поле боя с ВСУ - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Армия России имеет многократное преимущество в снарядах на поле боя с ВСУ

Российские войска имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя по сравнению с ВСУ, заявил в пятницу главнокомандующий украинскими... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T19:17

2024-03-29T19:17

2024-03-29T19:17

александр сырский

новости

россия

украина

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские войска имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя по сравнению с ВСУ, заявил в пятницу главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в интервью агентству Укринформ.По его словам, Россия нарастила активность авиации, а также имеет преимущество в личном составе. "Применяет КАБы – управляемые авиабомбы, которые разрушают наши позиции", – добавил Сырский.Накануне Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВС Украины не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.Киевский режим продолжает выпрашивать западную помощь, но уже осознал обреченность своего положения и неизбежность окончательного разгрома ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление украинского президента.Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники, боеприпасов и живой силы, планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь Запада не спасут киевский режим от стратегического поражения, заявлял ранее в четверг член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов.Читайте также на РИА Новости Крым:Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизацииПутин: контрнаступление Киева полностью провалилосьПризнавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сырский, новости, россия, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу