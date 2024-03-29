Армия России имеет многократное преимущество в снарядах на поле боя с ВСУ
Сырский заявил о многократном преимуществе российских войск в снарядах
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские войска имеют шестикратное преимущество в применяемых боеприпасах на поле боя по сравнению с ВСУ, заявил в пятницу главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в интервью агентству Укринформ.
"Враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь. Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около шести к одному", – сказал Сырский.
По его словам, Россия нарастила активность авиации, а также имеет преимущество в личном составе. "Применяет КАБы – управляемые авиабомбы, которые разрушают наши позиции", – добавил Сырский.
Накануне Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВС Украины не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.
Киевский режим продолжает выпрашивать западную помощь, но уже осознал обреченность своего положения и неизбежность окончательного разгрома ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление украинского президента.
Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники, боеприпасов и живой силы, планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь Запада не спасут киевский режим от стратегического поражения, заявлял ранее в четверг член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов.
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