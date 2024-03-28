https://crimea.ria.ru/20240328/priznavat-ne-pridetsya-lavrov-o-prezidentstve-zelenskogo-bez-vyborov-1136117012.html

Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов

Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов

Вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий может вообще потерять актуальность в мае. Такое мнение озвучил... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T17:37

2024-03-28T17:37

2024-03-28T17:37

сергей лавров

владимир зеленский (президент украины)

политика

украина

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136046698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_44a2bce8906d0cd3d012ed99363fc5f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий может вообще потерять актуальность в мае. Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах президента Украины" должны пройти 31 марта 2024 года. Если выборы не состоятся, Зеленский перестанет быть легитимным главой государства, поясняла ранее сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева. Глава МИД России Сергей Лавров при этом заявил, что выборы на Украине не повлияют на достижение целей СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный судКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - ЛавровУ США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, владимир зеленский (президент украины), политика, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, выборы