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Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов
Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов
Вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий может вообще потерять актуальность в мае. Такое мнение озвучил... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T17:37
2024-03-28T17:37
сергей лавров
владимир зеленский (президент украины)
политика
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий может вообще потерять актуальность в мае. Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах президента Украины" должны пройти 31 марта 2024 года. Если выборы не состоятся, Зеленский перестанет быть легитимным главой государства, поясняла ранее сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева. Глава МИД России Сергей Лавров при этом заявил, что выборы на Украине не повлияют на достижение целей СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Президент "в законе": зачем Зеленский идет в Конституционный судКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - ЛавровУ США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин
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сергей лавров, владимир зеленский (президент украины), политика, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, выборы
Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов

Лавров: признавать законность президентства Зеленского 21 мая уже не придется

17:37 28.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министра международных отношений и сотрудничества Намибии П. Мушеленги
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министра международных отношений и сотрудничества Намибии П. Мушеленги - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий может вообще потерять актуальность в мае. Такое мнение озвучил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
"Что касается 20 мая и что будет 21 мая - давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", - сказал Лавров, комментируя высказывания постпреда РФ в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить избирательную кампанию делает его нелегитимным с 21 мая.
Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах президента Украины" должны пройти 31 марта 2024 года. Если выборы не состоятся, Зеленский перестанет быть легитимным главой государства, поясняла ранее сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева. Глава МИД России Сергей Лавров при этом заявил, что выборы на Украине не повлияют на достижение целей СВО.
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