https://crimea.ria.ru/20240122/v-sovfede-nazvali-srok-okonchaniya-prezidentstva-zelenskogo-1134385928.html

В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского

В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского - РИА Новости Крым, 22.01.2024

В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского

Если очередные выборы президента Украины в марте не состоятся, Зеленский перестанет быть легитимным главой государства. Об этом в программе "Семь дней в... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T20:42

2024-01-22T20:42

2024-01-22T20:42

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский (президент украины)

украина

совет федерации

екатерина алтабаева

мнения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Если очередные выборы президента Украины в марте не состоятся, Зеленский перестанет быть легитимным главой государства. Об этом в программе "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета федерации Екатерина Алтабаева.И сам Зеленский, и его офис под руководством кукловодов из-за рубежа уже неоднократно меняли свою позицию относительно президентских выборов этой весной – быть им или нет, отметила Алтабаева. И теперь вопрос о том, что они все-таки будут проводиться, вновь "всплывает", но Зеленский скорее всего откажется, считает она.Насильственная мобилизация, ухудшение социально-экономического положения, разорение и деградация Украины во всех отношениях – все это процессы, которые запустил режим Зеленского и которые уже нельзя не замечать, так как все стало слишком очевидно, сказала сенатор."Поэтому сами украинцы такого президента поддерживать не будут. А это означает конец не только его политической карьеры – его будущее под вопросом. Поэтому он так и боится выборов, и они по возможности откладываются", – считает Алтабаева.Попытки оправдать отказ от выборов сложной обстановкой в стране в условиях боевых действий далеки от истинного положения дел, как далека нынешняя Украина от народовластия и демократии, считает она.Лишним доказательством этому, по мнению сенатора, является то, что в России, несмотря на все трудности и тяжелые условиях, в особенности в приграничных регионах, к выборам президента этой весной готовятся, как того требует закон.Но хотя хунта и захватила власть на Украине и ведет к уничтожению свой собственный народ, для каждого здравомыслящего человека реальная действительность совершенно очевидна, и он, безусловно, сделает правильные выводы, заключила сенатор.Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах президента Украины" должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока – 31 марта 2024 года.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выборы на Украине не повлияют на достижение целей СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:У США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин Королевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского

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владимир зеленский (президент украины), украина, совет федерации, екатерина алтабаева, мнения, политика