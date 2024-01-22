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В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского
В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского - РИА Новости Крым, 22.01.2024
В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского
Если очередные выборы президента Украины в марте не состоятся, Зеленский перестанет быть легитимным главой государства. Об этом в программе "Семь дней в... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T20:42
2024-01-22T20:42
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский (президент украины)
украина
совет федерации
екатерина алтабаева
мнения
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Если очередные выборы президента Украины в марте не состоятся, Зеленский перестанет быть легитимным главой государства. Об этом в программе "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета федерации Екатерина Алтабаева.И сам Зеленский, и его офис под руководством кукловодов из-за рубежа уже неоднократно меняли свою позицию относительно президентских выборов этой весной – быть им или нет, отметила Алтабаева. И теперь вопрос о том, что они все-таки будут проводиться, вновь "всплывает", но Зеленский скорее всего откажется, считает она.Насильственная мобилизация, ухудшение социально-экономического положения, разорение и деградация Украины во всех отношениях – все это процессы, которые запустил режим Зеленского и которые уже нельзя не замечать, так как все стало слишком очевидно, сказала сенатор."Поэтому сами украинцы такого президента поддерживать не будут. А это означает конец не только его политической карьеры – его будущее под вопросом. Поэтому он так и боится выборов, и они по возможности откладываются", – считает Алтабаева.Попытки оправдать отказ от выборов сложной обстановкой в стране в условиях боевых действий далеки от истинного положения дел, как далека нынешняя Украина от народовластия и демократии, считает она.Лишним доказательством этому, по мнению сенатора, является то, что в России, несмотря на все трудности и тяжелые условиях, в особенности в приграничных регионах, к выборам президента этой весной готовятся, как того требует закон.Но хотя хунта и захватила власть на Украине и ведет к уничтожению свой собственный народ, для каждого здравомыслящего человека реальная действительность совершенно очевидна, и он, безусловно, сделает правильные выводы, заключила сенатор.Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах президента Украины" должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока – 31 марта 2024 года.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выборы на Украине не повлияют на достижение целей СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:У США есть убийственный компромат на Зеленского – Нарышкин Королевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского
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владимир зеленский (президент украины), украина, совет федерации, екатерина алтабаева, мнения, политика
В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского

Алтабаева: Зеленский станет нелегитимным президентом, если его не переизберут в марте

20:42 22.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Если очередные выборы президента Украины в марте не состоятся, Зеленский перестанет быть легитимным главой государства. Об этом в программе "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета федерации Екатерина Алтабаева.
И сам Зеленский, и его офис под руководством кукловодов из-за рубежа уже неоднократно меняли свою позицию относительно президентских выборов этой весной – быть им или нет, отметила Алтабаева. И теперь вопрос о том, что они все-таки будут проводиться, вновь "всплывает", но Зеленский скорее всего откажется, считает она.
"Потому что при всей его зависимости от покровителей он не может не понимать, что сегодня на Украине поддержка его политики достигает с точки зрения и здравого смысла, и статистики просто минимального уровня", – заметила она.
Насильственная мобилизация, ухудшение социально-экономического положения, разорение и деградация Украины во всех отношениях – все это процессы, которые запустил режим Зеленского и которые уже нельзя не замечать, так как все стало слишком очевидно, сказала сенатор.
"Поэтому сами украинцы такого президента поддерживать не будут. А это означает конец не только его политической карьеры – его будущее под вопросом. Поэтому он так и боится выборов, и они по возможности откладываются", – считает Алтабаева.
Попытки оправдать отказ от выборов сложной обстановкой в стране в условиях боевых действий далеки от истинного положения дел, как далека нынешняя Украина от народовластия и демократии, считает она.
Лишним доказательством этому, по мнению сенатора, является то, что в России, несмотря на все трудности и тяжелые условиях, в особенности в приграничных регионах, к выборам президента этой весной готовятся, как того требует закон.
"У нас все делается для того, чтобы выборы прошли, от них не отказывались. А на Украине почему-то нельзя избирать президента. Но может ли быть президент легитимным в условиях, когда очередные выборы не проведены? С нашей точки зрения – нет", – заявила Алтабаева.
Но хотя хунта и захватила власть на Украине и ведет к уничтожению свой собственный народ, для каждого здравомыслящего человека реальная действительность совершенно очевидна, и он, безусловно, сделает правильные выводы, заключила сенатор.
Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах президента Украины" должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока – 31 марта 2024 года.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выборы на Украине не повлияют на достижение целей СВО.
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Радио "Спутник в Крыму"Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаСовет ФедерацииЕкатерина АлтабаеваМненияПолитика
 
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