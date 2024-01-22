https://crimea.ria.ru/20240122/korolevstvo-krivykh-zerkal-chto-oznachaet-novyy-ukaz-zelenskogo-1134383154.html

Королевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского

Королевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Королевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского

Официальный Киев с подачи коллективного Запада продолжает курс на фальсификацию истории, пытаясь составить новые фейковые обвинения в адрес России, чтобы скрыть РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T18:21

2024-01-22T18:21

2024-01-22T18:21

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Официальный Киев с подачи коллективного Запада продолжает курс на фальсификацию истории, пытаясь составить новые фейковые обвинения в адрес России, чтобы скрыть за этой мишурой собственные преступления. Такое мнение РИА Новости Крым выразили крымские эксперты в области истории и социологии, комментируя указ украинского президента Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Новым Указом Зеленского предлагается проработать вопрос о "преступлениях", якобы совершенных против украинцев, которые проживают либо проживали в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ. Документ опубликован 22 января, в День соборности Украины, в который празднуется подписание Акта воссоединения Украинской и Западно-Украинской народных республик в 1919 году. Лидер киевского режима назвал документ "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего".Политическая шизофрения и вирус нацизма"Насчет "возвращения правды", мы все знаем, какая история пишется на Украине - различными указами, законами, переписанными учебниками и сносами памятников. Но дело в том, что сама Украина с самого начала искусственное образование, как следствие - ее история тоже искусственная, но для нацистского пользования подходит", - говорит руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент Крымского федерального университета, социолог Наталья Киселева.По ее мнению, новый указ - попытка еще больше исказить подлинную историю, придумать "большое украинство", которого на самом деле никогда не существовало. Более того, сам украинский праздник Соборности, к которому приурочено подписание документа, - тоже фейк.Что касается заявлений о "преступлениях в отношении украинцев", политолог напоминает: в России действует уголовное законодательство, в отличие от Украины, где преступления по этническому признаку инициированы самой властью."Это еще одно проявление политической шизофрении Зеленского, который всегда пытается выдавать черное за белое. К сожалению, "незалэжная" пропаганда работает, и что-то поменять будет трудно. Это займет определенное время, но по-другому невозможно. Это такое заболевание, опять же искусственное, вирус нацизма, который распространяется на территории пока еще существующей Украины и требует радикального вмешательства. "Терапевтическими методами" уже ничего решить нельзя", - убеждена Киселева.Кривые зеркала Зеленского"О каких мифах вообще идет речь? У нас есть одна общая колыбель - древнерусская народность. Запорожские и Донские казаки совершали походы в Северное Причерноморье и погибали здесь за российский Крым. Основатель Запорожской Сечи Дмитрий Вишневецкий верой и правдой служил Ивану Грозному. А вот украинская сторона как раз и создает мифы - об украинском голодоморе, о древних украх, которые выкопали Черное море. И вот они снова "копают море" - новый указ из той же серии. Что касается каких-то ущемлений прав, пусть почитают нашу крымскую конституцию, где украинский язык один из трех официальных", - констатирует доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Ишин.По его мнению, сама идея об "исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" несостоятельна, а указ инициирован западными кураторами Киева, которые и сами плохо знают историю: на самом деле все наоборот, поскольку Малороссия - историческая часть Российских территорий."Все это абсолютно провальная стратегия проигравшей стороны, не только Зеленского, но прежде всего коллективного Запада, который проигрывает борьбу за однополярность. Поэтому в преддверии президентских выборов нужно проявить особенную консолидацию и не обращать внимания на все пустые "указы" нелегитимного лидера этого "королевства кривых зеркал", военного преступника Зеленского", - убежден эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы КиеваКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

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владимир зеленский (президент украины), украина, россия, общество, история, мнения, андрей ишин, форго, наталья киселева, политика