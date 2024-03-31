https://crimea.ria.ru/20240331/vks-rossii-nanesli-udar-po-energetike-i-gazodobyvayuschey-otrasli-ukrainy-1136167975.html

ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины

ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины - РИА Новости Крым, 31.03.2024

ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T13:22

2024-03-31T13:22

2024-03-31T13:31

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газодобывающая отрасль украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20240331/vzryvy-i-pozhary-po-vsey-strane-chto-izvestno-ob-udarakh-po-ukraine-1136161660.html

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министерство обороны рф, новости сво, украина, энергетика украины, газодобывающая отрасль украины, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон)