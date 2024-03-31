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ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины
ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины - РИА Новости Крым, 31.03.2024
ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T13:22
2024-03-31T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20240331/vzryvy-i-pozhary-po-vsey-strane-chto-izvestno-ob-udarakh-po-ukraine-1136161660.html
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министерство обороны рф, новости сво, украина, энергетика украины, газодобывающая отрасль украины, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон)
ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины

ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины – Минобороны

13:22 31.03.2024 (обновлено: 13:31 31.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
"Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
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Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаЭнергетика УкраиныГазодобывающая отрасль УкраиныВоздушно-космический силы (ВКС)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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