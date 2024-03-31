https://crimea.ria.ru/20240331/vks-rossii-nanesli-udar-po-energetike-i-gazodobyvayuschey-otrasli-ukrainy-1136167975.html
ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины
ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины - РИА Новости Крым, 31.03.2024
ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T13:22
2024-03-31T13:22
2024-03-31T13:31
министерство обороны рф
новости сво
украина
энергетика украины
газодобывающая отрасль украины
воздушно-космический силы (вкс)
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123927280_0:33:3195:1830_1920x0_80_0_0_738baa34af4d29a06be277a2ae4d09a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20240331/vzryvy-i-pozhary-po-vsey-strane-chto-izvestno-ob-udarakh-po-ukraine-1136161660.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123927280_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_2991ad385db7e891a76ccca6bdfd3d5d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, украина, энергетика украины, газодобывающая отрасль украины, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон)
ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины
ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины – Минобороны
13:22 31.03.2024 (обновлено: 13:31 31.03.2024)