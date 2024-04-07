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Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Над Белгородской областью вечером в воскресенье уничтожены еще четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T19:22
2024-04-07T19:22
2024-04-07T19:24
министерство обороны рф
новости
белгородская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Над Белгородской областью вечером в воскресенье уничтожены еще четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее были уничтожены 15 украинских беспилотников над двумя областями РФ. В воскресенье днем российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями.Также украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.Позднее ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным моремВосемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины)
Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью – Минобороны
19:22 07.04.2024 (обновлено: 19:24 07.04.2024)