Рейтинг@Mail.ru
Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240407/esche-4-ukrainskikh-bespilotnika-unichtozheny-nad-belgorodskoy-oblastyu-1136350656.html
Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Над Белгородской областью вечером в воскресенье уничтожены еще четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T19:22
2024-04-07T19:24
министерство обороны рф
новости
белгородская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135856885_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e797d5015ecc93e9f5e048e0e38ac049.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Над Белгородской областью вечером в воскресенье уничтожены еще четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее были уничтожены 15 украинских беспилотников над двумя областями РФ. В воскресенье днем российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями.Также украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.Позднее ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным моремВосемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135856885_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_de8027818d70147a4f0f8dad0a2af253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины)
Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью – Минобороны

19:22 07.04.2024 (обновлено: 19:24 07.04.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный полк
Зенитный ракетный полк
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Над Белгородской областью вечером в воскресенье уничтожены еще четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Около 18:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Ранее были уничтожены 15 украинских беспилотников над двумя областями РФ. В воскресенье днем российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями.
Также украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.
Позднее ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем
Восемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ
Двое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
 
Министерство обороны РФНовостиБелгородская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:14Более 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года
20:48Температурный бунт: какой будет погода в Крыму на следующей неделе
20:27Зачем Зеленский обвинил Россию в провале мобилизации на Украине
20:18Крымчан ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные
19:59Как враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – эксперт
19:22Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
19:14Пять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР
18:57Зеленский грозится "ответить за Харьков"
18:37Нападение на полицейских в Подмосковье – один убит
18:28Крымский мост хорошо защищен – Буданов*
17:59Ранены трое сотрудников ЗАЭС: в Росатоме заявили о беспрецедентной атаке
17:5415 украинских беспилотников атаковали две области РФ
17:43Иномарка сбила подростка в Алуште
17:02Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС
16:30При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка
16:07ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС
16:03Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники
15:40Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью
15:05Десятки смертельных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти тысячу человек
14:44Зеленский стал жертвой американских выборов - Захарова
Лента новостейМолния