https://crimea.ria.ru/20240407/esche-4-ukrainskikh-bespilotnika-unichtozheny-nad-belgorodskoy-oblastyu-1136350656.html

Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Еще 4 украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Над Белгородской областью вечером в воскресенье уничтожены еще четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T19:22

2024-04-07T19:22

2024-04-07T19:24

министерство обороны рф

новости

белгородская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Над Белгородской областью вечером в воскресенье уничтожены еще четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее были уничтожены 15 украинских беспилотников над двумя областями РФ. В воскресенье днем российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями.Также украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.Позднее ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным моремВосемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины)