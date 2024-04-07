Рейтинг@Mail.ru
Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240407/nad-dvumya-regionami-rossii-sbity-ukrainskie-bespilotniki-1136347314.html
Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники
Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники
Российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями. Об этом сообщают Минобороны РФ и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T16:03
2024-04-07T16:03
новости
белгородская область
липецкая область
министерство обороны рф
игорь артамонов
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:141:2886:1764_1920x0_80_0_0_a6d70aae25e177d615aa937e0bcc71c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями. Об этом сообщают Минобороны РФ и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Также об обнаружении и подавлении украинского дрона самолетного типа сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Артамонов уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Также губернатор подчеркнул, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.В воскресенье украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.В пятницу был ранен мужчина при атаке дронов ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области. Также обстрелу подвергся поселок Красное, там повреждения получили три домовладения. В селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были повреждены линии энерго- и газоснабжения. Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчинаВ Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина
белгородская область
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_25dc290eb9e843f24d075cfe9d2c6c1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, белгородская область, липецкая область, министерство обороны рф, игорь артамонов, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники

Беспилотники ВСУ сбиты над Белгородской и Липецкой областями

16:03 07.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями. Об этом сообщают Минобороны РФ и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Также об обнаружении и подавлении украинского дрона самолетного типа сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов", – написал он в своем Telegram-канале.
Артамонов уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Также губернатор подчеркнул, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
В воскресенье украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.
В пятницу был ранен мужчина при атаке дронов ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области. Также обстрелу подвергся поселок Красное, там повреждения получили три домовладения. В селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были повреждены линии энерго- и газоснабжения. Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчина
В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУ
ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина
 
НовостиБелгородская областьЛипецкая областьМинистерство обороны РФИгорь АртамоновБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Гросси прокомментировал атаку по территории ЗАЭС – заявление МАГАТЭ
16:30При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка
16:07ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС
16:03Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники
15:40Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью
15:05Десятки смертельных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти тысячу человек
14:44Зеленский стал жертвой американских выборов - Захарова
14:35Украинские дроны-камикадзе снова атаковали Запорожскую АЭС
14:07На Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ
13:43Более 60 населенных пунктов под угрозой подтопления в Курганской области
13:13Из-за паводка в Казахстане погибли два человека - МЧС
12:45К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии
12:17Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера
12:11Взрывы произошли в Кривом Роге - украинские СМИ
12:04Сразу три штормовых предупреждения объявлены на Кубани
11:31Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
11:11Двое подростков пострадали в ДТП в Нижнегорском районе Крыма
10:50Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия
10:31"Мерседес" перевернулся и влетел во двор частного дома в Симферополе
10:21Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указ
Лента новостейМолния