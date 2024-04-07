Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники
Беспилотники ВСУ сбиты над Белгородской и Липецкой областями
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями. Об этом сообщают Минобороны РФ и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Также об обнаружении и подавлении украинского дрона самолетного типа сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов", – написал он в своем Telegram-канале.
Артамонов уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Также губернатор подчеркнул, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
В воскресенье украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.
В пятницу был ранен мужчина при атаке дронов ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области. Также обстрелу подвергся поселок Красное, там повреждения получили три домовладения. В селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были повреждены линии энерго- и газоснабжения. Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.
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