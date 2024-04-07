https://crimea.ria.ru/20240407/nad-dvumya-regionami-rossii-sbity-ukrainskie-bespilotniki-1136347314.html

Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники

Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники

Российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями. Об этом сообщают Минобороны РФ и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T16:03

2024-04-07T16:03

2024-04-07T16:03

новости

белгородская область

липецкая область

министерство обороны рф

игорь артамонов

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Липецкой областями. Об этом сообщают Минобороны РФ и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Также об обнаружении и подавлении украинского дрона самолетного типа сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Артамонов уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Также губернатор подчеркнул, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.В воскресенье украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.В пятницу был ранен мужчина при атаке дронов ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области. Также обстрелу подвергся поселок Красное, там повреждения получили три домовладения. В селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были повреждены линии энерго- и газоснабжения. Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчинаВ Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина

белгородская область

липецкая область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, липецкая область, министерство обороны рф, игорь артамонов, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)