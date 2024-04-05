https://crimea.ria.ru/20240405/vsu-obstrelyali-shkolu-i-detskiy-sad-v-belgorodskoy-oblasti-1136302024.html

ВСУ обстреляли школу и детский сад в Белгородской области

ВСУ обстреляли школу и детский сад в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.04.2024

ВСУ обстреляли школу и детский сад в Белгородской области

Школа и детский сад попали под обстрел в Краснояружском районе Белгородской области. Также повреждены линии энерго- и газоснабжения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T10:02

2024-04-05T10:02

2024-04-05T10:02

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Школа и детский сад попали под обстрел в Краснояружском районе Белгородской области. Также повреждены линии энерго- и газоснабжения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Также разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки. Губернатор уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал.Оперативные и аварийные службы уже работают на месте. Подомовой обход территории продолжается.Минувшей ночью более 50 беспилотников ВСУ уничтожено и посажено российскими средствами ПВО в пяти регионах страны. В том числе – над Белгородской областью. Во вторник житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинских БПЛА на село Цаповка. Мужчина получил контузию, гематому и ссадину правой ноги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУЕще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу