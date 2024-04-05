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ВСУ обстреляли школу и детский сад в Белгородской области
ВСУ обстреляли школу и детский сад в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.04.2024
ВСУ обстреляли школу и детский сад в Белгородской области
Школа и детский сад попали под обстрел в Краснояружском районе Белгородской области. Также повреждены линии энерго- и газоснабжения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T10:02
2024-04-05T10:02
2024-04-05T10:02
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Школа и детский сад попали под обстрел в Краснояружском районе Белгородской области. Также повреждены линии энерго- и газоснабжения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Также разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки. Губернатор уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал.Оперативные и аварийные службы уже работают на месте. Подомовой обход территории продолжается.Минувшей ночью более 50 беспилотников ВСУ уничтожено и посажено российскими средствами ПВО в пяти регионах страны. В том числе – над Белгородской областью. Во вторник житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинских БПЛА на село Цаповка. Мужчина получил контузию, гематому и ссадину правой ноги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУЕще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина
белгородская область
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли школу и детский сад в Белгородской области
Под удар ВСУ попала школа и детский сад в Белгородской области