https://crimea.ria.ru/20240402/vsu-atakovali-dronami-selo-v-belgorodskoy-oblasti--postradal-muzhchina-1136232309.html

ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчина

ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 02.04.2024

ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчина

Житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинских БПЛА на село Цаповка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T17:06

2024-04-02T17:06

2024-04-02T17:06

россия

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинских БПЛА на село Цаповка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Второе взрывное устройство было сброшено на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате происшествия поврежден один грузовой автомобиль.Ранее губернатор Гладков сообщал, что атаке дронов подверглось и село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет, поврежден легковой автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУЕще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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