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ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчина
ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 02.04.2024
ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчина
Житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинских БПЛА на село Цаповка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T17:06
2024-04-02T17:06
2024-04-02T17:06
россия
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атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинских БПЛА на село Цаповка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Второе взрывное устройство было сброшено на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате происшествия поврежден один грузовой автомобиль.Ранее губернатор Гладков сообщал, что атаке дронов подверглось и село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет, поврежден легковой автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУЕще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина
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ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчина
Житель Белгородской области пострадал в результате атаки двух украинских БПЛА