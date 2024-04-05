https://crimea.ria.ru/20240405/53-drona-v-mo-rasskazali-o-massirovannoy-atake-na-pyat-regionov-rossii-1136299679.html

53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России

53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России - РИА Новости Крым, 05.04.2024

53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России

Более 50 беспилотников ВСУ уничтожено и посажено российскими средствами ПВО в ночь на пятницу. Об этом сообщили в минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T07:44

2024-04-05T07:44

2024-04-05T08:45

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости

вооруженные силы россии

пво

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6d62b22bc86b8c8ef2b25b26b72f7da8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Более 50 беспилотников ВСУ уничтожено и посажено российскими средствами ПВО в ночь на пятницу. Об этом сообщили в минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями пяти областей: Ростовской - 44 БПЛА, Саратовской - 1 БПЛА, Курской - 1 БПЛА и Белгородской 1 БПЛА, а также над территорией Краснодарского края - 6 БПЛА, уточнили в военном ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240405/dlya-ukrainy-nastupaet-kriticheskiy-moment---glava-ofisa-zelenskogo-1136299382.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии, пво, безопасность