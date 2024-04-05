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53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России
53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России - РИА Новости Крым, 05.04.2024
53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России
Более 50 беспилотников ВСУ уничтожено и посажено российскими средствами ПВО в ночь на пятницу. Об этом сообщили в минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T07:44
2024-04-05T08:45
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
вооруженные силы россии
пво
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Более 50 беспилотников ВСУ уничтожено и посажено российскими средствами ПВО в ночь на пятницу. Об этом сообщили в минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями пяти областей: Ростовской - 44 БПЛА, Саратовской - 1 БПЛА, Курской - 1 БПЛА и Белгородской 1 БПЛА, а также над территорией Краснодарского края - 6 БПЛА, уточнили в военном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240405/dlya-ukrainy-nastupaet-kriticheskiy-moment---glava-ofisa-zelenskogo-1136299382.html
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии, пво, безопасность
53 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России

Более 50 беспилотников уничтожено ПВО за ночь над пятью регионами России

07:44 05.04.2024 (обновлено: 08:45 05.04.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Более 50 беспилотников ВСУ уничтожено и посажено российскими средствами ПВО в ночь на пятницу. Об этом сообщили в минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи и раннего утра 5 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями пяти областей: Ростовской - 44 БПЛА, Саратовской - 1 БПЛА, Курской - 1 БПЛА и Белгородской 1 БПЛА, а также над территорией Краснодарского края - 6 БПЛА, уточнили в военном ведомстве.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиВооруженные силы РоссииПВОБезопасность
 
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