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Восемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ
Восемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Восемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ
Курскую область атаковали в четверг вечером восемь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T22:52
2024-04-04T22:52
2024-04-04T22:54
курская область
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
вооруженные силы россии
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Курскую область атаковали в четверг вечером восемь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным военного ведомства, около 22:00 была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа.Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил о пожаре в детском центре развития творчества и возгорании возле Центрального рынка в Курске после сбитого БПЛА.В четверг днем председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Курскую область: загорелся жилой дом и погибла женщинаДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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курская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, вооруженные силы россии, атаки всу на крым
Восемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ
Курскую область атаковали восемь беспилотников – Минобороны РФ
22:52 04.04.2024 (обновлено: 22:54 04.04.2024)