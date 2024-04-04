https://crimea.ria.ru/20240404/vosem-bpla-atakovali-kurskuyu-oblast--minoborony-rf-1136297021.html

Восемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ

Восемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Восемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ

Курскую область атаковали в четверг вечером восемь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T22:52

2024-04-04T22:52

2024-04-04T22:54

курская область

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

вооруженные силы россии

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Курскую область атаковали в четверг вечером восемь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным военного ведомства, около 22:00 была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа.Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил о пожаре в детском центре развития творчества и возгорании возле Центрального рынка в Курске после сбитого БПЛА.В четверг днем председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате сброса мин с дрона ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Курскую область: загорелся жилой дом и погибла женщинаДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, вооруженные силы россии, атаки всу на крым