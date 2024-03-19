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ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек

ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек - РИА Новости Крым, 19.03.2024

ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек

При ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами находится человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T13:42

2024-03-19T13:42

2024-03-19T13:43

лисичанск

новости

луганская народная республика (лнр)

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами находится человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики.Сейчас сотрудниками МЧС проводятся спасательные работы.ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России, а также бьют по мирному приграничью РФ. Так, в Лисичанске ранее украинские боевики обстреляли пекарню. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 28 погибших. Удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS. В МИД России произошедшее назвали терактом. Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавшихВСУ ударили по многоэтажке в ДнепрянахВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лисичанск, новости, луганская народная республика (лнр), происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу