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ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек
ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек - РИА Новости Крым, 19.03.2024
ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек
При ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами находится человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T13:42
2024-03-19T13:43
лисичанск
новости
луганская народная республика (лнр)
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами находится человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики.Сейчас сотрудниками МЧС проводятся спасательные работы.ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России, а также бьют по мирному приграничью РФ. Так, в Лисичанске ранее украинские боевики обстреляли пекарню. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 28 погибших. Удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS. В МИД России произошедшее назвали терактом. Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавшихВСУ ударили по многоэтажке в ДнепрянахВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой Каховке
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РИА Новости Крым
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лисичанск, новости, луганская народная республика (лнр), происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек

Разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки при ударе ВСУ по Лисичанску

13:42 19.03.2024 (обновлено: 13:43 19.03.2024)
 
© Правительство ЛНРВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске
ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске
© Правительство ЛНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами находится человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики.

"В результате ракетного удара ВСУ в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска повреждены шесть квартир на 7, 8 и 9 этажах. Под завалами остается один человек", – сказано в сообщении.

Сейчас сотрудниками МЧС проводятся спасательные работы.
ВСУ регулярно наносят удары по мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России, а также бьют по мирному приграничью РФ. Так, в Лисичанске ранее украинские боевики обстреляли пекарню. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 28 погибших. Удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS. В МИД России произошедшее назвали терактом.
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