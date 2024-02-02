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ВСУ ударили по многоэтажке в Днепрянах - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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ВСУ ударили по многоэтажке в Днепрянах
ВСУ ударили по многоэтажке в Днепрянах - РИА Новости Крым, 02.02.2024
ВСУ ударили по многоэтажке в Днепрянах
Украинские боевики нанесли массированный удар по многоэтажному дому в поселке Днепряны Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T16:18
2024-02-02T16:18
херсонская область
днепряны
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли массированный удар по многоэтажному дому в поселке Днепряны Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа Новой Каховки.Этот жилой находится под огнем боевиков уже несколько дней, отметили в администрации. Так, накануне в результате вражеского обстрела в многоэтажке дотла сгорела квартира. По счастливой случайности, обошлось без жертв.В результате обстрела в пятницу в доме выбило окна и балконные рамы в квартирах."Украинские боевики такими обстрелами пытаются планомерно разрушить мирные жилые кварталы в Днепрянах", - уточнили в администрации.Ранее сообщалось, что украинские боевики 30 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии инфраструктуру и гражданские объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительГотовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, днепряны, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости
ВСУ ударили по многоэтажке в Днепрянах

ВСУ нанесли массированный удар по многоквартирному дому в Днепрянах Херсонской области

16:18 02.02.2024
 
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаВСУ ударили по многоквартирному дому в Днепрянах
ВСУ ударили по многоквартирному дому в Днепрянах
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли массированный удар по многоэтажному дому в поселке Днепряны Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа Новой Каховки.

"2 февраля украинские боевики ВСУ нанесли массированный удар по многоэтажному дому по улице Корсунской. Рядом с многоэтажкой нет военных объектов, недалеко находится школа", - говорится в Telegram-канале администрации.

Этот жилой находится под огнем боевиков уже несколько дней, отметили в администрации. Так, накануне в результате вражеского обстрела в многоэтажке дотла сгорела квартира. По счастливой случайности, обошлось без жертв.
В результате обстрела в пятницу в доме выбило окна и балконные рамы в квартирах.
"Украинские боевики такими обстрелами пытаются планомерно разрушить мирные жилые кварталы в Днепрянах", - уточнили в администрации.
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаВСУ ударили по многоквартирному дому в Днепрянах
ВСУ ударили по многоквартирному дому в Днепрянах
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
ВСУ ударили по многоквартирному дому в Днепрянах
Ранее сообщалось, что украинские боевики 30 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии инфраструктуру и гражданские объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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Херсонская областьДнепряныОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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