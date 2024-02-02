https://crimea.ria.ru/20240202/vsu-udarili-po-mnogoetazhke-v-dnepryanakh-1134652217.html

ВСУ ударили по многоэтажке в Днепрянах

ВСУ ударили по многоэтажке в Днепрянах - РИА Новости Крым, 02.02.2024

ВСУ ударили по многоэтажке в Днепрянах

Украинские боевики нанесли массированный удар по многоэтажному дому в поселке Днепряны Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T16:18

2024-02-02T16:18

2024-02-02T16:18

херсонская область

днепряны

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли массированный удар по многоэтажному дому в поселке Днепряны Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа Новой Каховки.Этот жилой находится под огнем боевиков уже несколько дней, отметили в администрации. Так, накануне в результате вражеского обстрела в многоэтажке дотла сгорела квартира. По счастливой случайности, обошлось без жертв.В результате обстрела в пятницу в доме выбило окна и балконные рамы в квартирах."Украинские боевики такими обстрелами пытаются планомерно разрушить мирные жилые кварталы в Днепрянах", - уточнили в администрации.Ранее сообщалось, что украинские боевики 30 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии инфраструктуру и гражданские объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - ПутинВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительГотовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске

херсонская область

днепряны

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, днепряны, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости