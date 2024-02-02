https://crimea.ria.ru/20240202/snova-desyatki-priletov--vsu-prodolzhayut-ataki-na-levoberezhe-khersonschiny-1134638217.html

Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье Херсонщины

Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье Херсонщины

Украинские боевики 30 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии инфраструктуру и гражданские объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области. Прилеты... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T10:46

2024-02-02T10:46

2024-02-02T10:46

новости

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики 30 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии инфраструктуру и гражданские объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области. Прилеты зафиксированы в девяти населенных пунктах, сообщили в экстренных службах региона.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Днем ранее ВСУ выпустили еще 47 снарядов по восьми населенным пунктам левого берега Херсонской области. В среду ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУВ Херсонской области пытались взорвать главу селаХотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта

херсонская область

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каховка

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу