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Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье Херсонщины
Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье Херсонщины
Украинские боевики 30 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии инфраструктуру и гражданские объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области. Прилеты... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T10:46
2024-02-02T10:46
новости
херсонская область
алешки
каховка
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики 30 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии инфраструктуру и гражданские объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области. Прилеты зафиксированы в девяти населенных пунктах, сообщили в экстренных службах региона.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Днем ранее ВСУ выпустили еще 47 снарядов по восьми населенным пунктам левого берега Херсонской области. В среду ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУВ Херсонской области пытались взорвать главу селаХотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта
херсонская область
алешки
каховка
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье Херсонщины

Обстреляны ВСУ девять населенных пунктов левобережья Херсонской области

10:46 02.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики 30 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии инфраструктуру и гражданские объекты на левом берегу Днепра в Херсонской области. Прилеты зафиксированы в девяти населенных пунктах, сообщили в экстренных службах региона.
"Вчера днем ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии: по Кардашинке – два, по Голой Пристани – три, по Алешкам – пять, по Новой Збурьевке – три, по Подстепному – два снаряда", – сказано в сообщении.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Днем ранее ВСУ выпустили еще 47 снарядов по восьми населенным пунктам левого берега Херсонской области. В среду ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.
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НовостиХерсонская областьАлешкиКаховкаНовая КаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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