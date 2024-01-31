Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240131/v-khersonskoy-oblasti-zaderzhana-agent-sbu-1134579843.html
В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ
В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ
Деятельность агента службы безопасности Украины пресечена в Херсонской области. Признательные показания дала гражданка России, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T11:19
2024-01-31T11:48
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность
сбу (служба безопасности украины)
происшествия
новости
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134580327_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_301952d729daf87d27e4193664483200.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Деятельность агента службы безопасности Украины пресечена в Херсонской области. Признательные показания дала гражданка России, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.Женщина, опасаясь уголовной ответственности за свои действия, дала признательные показания и в дальнейшем от выполнения заданий СБУ отказалась."Ей объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.Ранее два украинских агента были задержаны в Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене. Они за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизменуОправдывал теракты на Крымском мосту: российский военный получил срок
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134580327_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d9679081ac6f3f1fcef3171b93042a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, сбу (служба безопасности украины), происшествия, новости, видео, видео
В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ

В Херсонской области пресечена деятельность завербованной СБУ россиянки – ФСБ

11:19 31.01.2024 (обновлено: 11:48 31.01.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Деятельность агента службы безопасности Украины пресечена в Херсонской области. Признательные показания дала гражданка России, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.
"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в июне 2022 года гражданка России была завербована в Николаеве сотрудниками украинских спецслужб, после чего прибыла в Херсон. Ею отрабатывались задания на предоставление сведений о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории Херсонской области, контролируемой ВС РФ", - сказано в сообщении.
Женщина, опасаясь уголовной ответственности за свои действия, дала признательные показания и в дальнейшем от выполнения заданий СБУ отказалась.
"Ей объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.
Ранее два украинских агента были задержаны в Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене. Они за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям
Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену
Оправдывал теракты на Крымском мосту: российский военный получил срок
 
Херсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)БезопасностьСБУ (Служба безопасности Украины)ПроисшествияНовостиВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят
12:07Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристики
11:39Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров
11:20Рейд в Севастополе снова открыт
11:19В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ
10:59Запугать и одурманить: примут ли новый закон о мобилизации на Украине
10:39Зеленский выдвинул ультиматум России – Лавров
10:26В Севастополе закрыли рейд
10:01Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок
09:36Двое погибли при ударе дрона ВСУ по авто на трассе Горловка – Донецк
09:17Как курсируют паромы через Керченский пролив в среду
09:07Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии
08:38Били с утра до поздней ночи: как крымские артиллеристы отразили атаку ВСУ
08:17Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известно
07:55В феврале армия России получит новую самоходную артиллерию – Шойгу
07:36Средства ПВО сбили вражеский дрон над Псковской областью
07:13Большое отключение света в Севастополе - причины, сроки, адреса
06:59Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом году
06:34Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ
06:07Крымские отели и рестораны переходят на местную говядину
Лента новостейМолния