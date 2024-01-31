https://crimea.ria.ru/20240131/v-khersonskoy-oblasti-zaderzhana-agent-sbu-1134579843.html
В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ
В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ
Деятельность агента службы безопасности Украины пресечена в Херсонской области. Признательные показания дала гражданка России, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T11:19
2024-01-31T11:19
2024-01-31T11:48
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность
сбу (служба безопасности украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Деятельность агента службы безопасности Украины пресечена в Херсонской области. Признательные показания дала гражданка России, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.Женщина, опасаясь уголовной ответственности за свои действия, дала признательные показания и в дальнейшем от выполнения заданий СБУ отказалась."Ей объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.Ранее два украинских агента были задержаны в Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене. Они за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизменуОправдывал теракты на Крымском мосту: российский военный получил срок
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, сбу (служба безопасности украины), происшествия, новости, видео, видео
В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ
В Херсонской области пресечена деятельность завербованной СБУ россиянки – ФСБ
11:19 31.01.2024 (обновлено: 11:48 31.01.2024)