https://crimea.ria.ru/20240131/v-khersonskoy-oblasti-zaderzhana-agent-sbu-1134579843.html

В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ

В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ - РИА Новости Крым, 31.01.2024

В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ

Деятельность агента службы безопасности Украины пресечена в Херсонской области. Признательные показания дала гражданка России, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T11:19

2024-01-31T11:19

2024-01-31T11:48

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Деятельность агента службы безопасности Украины пресечена в Херсонской области. Признательные показания дала гражданка России, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.Женщина, опасаясь уголовной ответственности за свои действия, дала признательные показания и в дальнейшем от выполнения заданий СБУ отказалась."Ей объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.Ранее два украинских агента были задержаны в Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене. Они за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизменуОправдывал теракты на Крымском мосту: российский военный получил срок

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, сбу (служба безопасности украины), происшествия, новости, видео, видео