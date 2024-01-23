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Оправдывал теракты на Крымском мосту: российский военный получил срок - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Оправдывал теракты на Крымском мосту: российский военный получил срок
Оправдывал теракты на Крымском мосту: российский военный получил срок - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Оправдывал теракты на Крымском мосту: российский военный получил срок
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил к лишению свободы в колонии-поселении российского военнослужащего за оправдание террористических... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T09:58
2024-01-23T09:58
крым
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теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил к лишению свободы в колонии-поселении российского военнослужащего за оправдание террористических актов на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба суда.Согласно обвинительному заключению, подсудимый осуждал проведение Россией специальной военной операции, а также публично оправдывал террористические акты на Крымском мосту, совершенные 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года.В частности, военнослужащий "заявил своим сослуживцам о положительной оценке взрывов на Крымском мосту и сообщил о том, что он одобряет такие действия, считает идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании".Тихоокеанский флотский военный суд признал мужчину виновным в публичном оправдании терроризма и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив в реверсивном режиме запустили уже следующей после атаки ночью.14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУПутин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мостСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта
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Оправдывал теракты на Крымском мосту: российский военный получил срок

Российский военный получил два года колонии за оправдание терактов на Крымском мосту

09:58 23.01.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил к лишению свободы в колонии-поселении российского военнослужащего за оправдание террористических актов на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Согласно обвинительному заключению, подсудимый осуждал проведение Россией специальной военной операции, а также публично оправдывал террористические акты на Крымском мосту, совершенные 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года.
В частности, военнослужащий "заявил своим сослуживцам о положительной оценке взрывов на Крымском мосту и сообщил о том, что он одобряет такие действия, считает идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании".
Тихоокеанский флотский военный суд признал мужчину виновным в публичном оправдании терроризма и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Теракты на Крымском мосту и восстановление объекта

Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.
Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив в реверсивном режиме запустили уже следующей после атаки ночью.
14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам. За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
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