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Путин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мост
Путин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мост - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Путин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мост
Российские железнодорожники проявили настоящий героизм и мужество, обеспечивая перевозки по Крымскому мосту, который дважды подвергся атакам со стороны... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T15:44
2023-12-15T15:44
2023-12-15T15:44
крымский мост
владимир путин (политик)
чп на крымском мосту
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Российские железнодорожники проявили настоящий героизм и мужество, обеспечивая перевозки по Крымскому мосту, который дважды подвергся атакам со стороны киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Железнодорожном форуме в Москве в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД"Путин также отметил, что историческое решение о строительстве Крымского моста принимали и царь Николай II, и руководитель советского государства Иосиф Сталин, а нынешние российские архитекторы, строители и другие специалисты "не только реализовали все эти решения, но сделали это с присущим им блеском".Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки. 14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам.За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуКак локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост
https://crimea.ria.ru/20221012/mashinisty-goryaschego-sostava-spasli-25-vagonov-na-krymskom-mostu-v-den-chp-1124839751.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, владимир путин (политик), чп на крымском мосту, новости, безопасность республики крым и севастополя, крым
Путин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мост
При атаках на Крымский мост железнодорожники проявили мужество и героизм - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Российские железнодорожники проявили настоящий героизм и мужество, обеспечивая перевозки по Крымскому мосту, который дважды подвергся атакам со стороны киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Железнодорожном форуме в Москве в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД"
"Что касается перевозок и тех известных событий, которые были на мосту, конечно, особая благодарность железнодорожникам. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что историческое решение о строительстве Крымского моста принимали и царь Николай II, и руководитель советского государства Иосиф Сталин, а нынешние российские архитекторы, строители и другие специалисты "не только реализовали все эти решения, но сделали это с присущим им блеском".
Теракты на Крымском мосту и восстановление объекта
Первый теракт на Крымском мосту произошел
утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил
о личном участии в разработке и реализации террористического акта.
Второй раз Крымский мост атаковали
17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара
из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.
Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.
Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки. 14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили
и открыли движение по всем четырем полосам.
За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.
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