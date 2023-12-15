https://crimea.ria.ru/20231215/putin-otmetil-geroizm-zheleznodorozhnikov-pri-atakakh-na-krymskiy-most-1133580391.html

Путин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мост

Путин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мост - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Путин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мост

Российские железнодорожники проявили настоящий героизм и мужество, обеспечивая перевозки по Крымскому мосту, который дважды подвергся атакам со стороны... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T15:44

2023-12-15T15:44

2023-12-15T15:44

крымский мост

владимир путин (политик)

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новости

безопасность республики крым и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Российские железнодорожники проявили настоящий героизм и мужество, обеспечивая перевозки по Крымскому мосту, который дважды подвергся атакам со стороны киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Железнодорожном форуме в Москве в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД"Путин также отметил, что историческое решение о строительстве Крымского моста принимали и царь Николай II, и руководитель советского государства Иосиф Сталин, а нынешние российские архитекторы, строители и другие специалисты "не только реализовали все эти решения, но сделали это с присущим им блеском".Теракты на Крымском мосту и восстановление объектаПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.Взрыв повредил автодорожную часть моста. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.Движение по мосту в реверсивном режиме запустили уже следующей ночью после атаки. 14 сентября для движения автомобилей открыли левую часть моста, на день раньше запланированного срока. Уже в октябре Крымский мост полностью восстановили и открыли движение по всем четырем полосам.За это время строители демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства ряда общественных и политических деятелей в РФ несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуКак локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20221012/mashinisty-goryaschego-sostava-spasli-25-vagonov-na-krymskom-mostu-v-den-chp-1124839751.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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