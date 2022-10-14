https://crimea.ria.ru/20221014/kak-lokomotivnaya-brigada-spasala-poezd-i-krymskiy-most-1124878978.html

Как локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост

Как локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Как локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост

РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T21:21

2022-10-14T21:21

2022-10-14T12:01

крымский мост

чп на крымском мосту

общество

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Наталья ДремоваТоварный поезд с 59 вагонами и цистернами весил четыре тысячи тонн. 8 октября в 5:40 товарняк вышел со станции "Тамань-Пассажирская", и уже около шести шел по Крымскому мосту. Оставался почти час до рассвета. А потом прогремел взрыв.Что бахнуло?Так получилось, что два человека, которые оказались в эпицентре событий, о том, что случилось, узнали чуть ли не позже всех керчан. О начиненной взрывчаткой фуре, о потерявшей часть дорожного полотна автомобильной части. О том, что событие уже имеет официальное название: теракт.Поезд как раз преодолевал участок на подъеме. Поэтому остановился довольно быстро. Выглянули из окон. Увидели, что где-то в хвосте поезда — а это метров семьсот от тепловоза - горит цистерна.Башмак паровозный, он же башмак противооткатный - это увесистое, в пять килограммов, металлическое приспособление, которое стопорит колеса. "Обутый" в такие башмаки вагон с места стронуться не может."В локомотиве башмаки лежат в специальном месте, их легко извлечь, — объясняет Виктор Прошин. — По шесть штук они собраны. Сбросил их вниз, схватил в каждую руку по одному — и побежал по пешеходной тропе, которая проложена вдоль рельсов".Бежал в темноте, ориентиром служила пылающая цистерна. И с каждой секундой он становился к ней все ближе. И в каждое мгновение могла заняться еще одна, а топливо — взорваться.Кстати- Взрыв железнодорожных цистерн с нефтепродуктами происходит, как правило, через 16-24 минуты после начала воздействия на них открытого огня.- Высота факела пламени при взрыве топлива в цистернах достигает 50 метров.- Взрыв одной железнодорожной цистерны способствует увеличению площади пожара до 1500 м.- За 20 минут при возникновении пожара огонь распространяется по всему грузовому вагону. Пол вагона прогорает полностью за 30-40 минут.Из учебного пособия В. В. Теребнева, А.В. Подгрушного "Пожарная тактика".Почти 2 км с башмаками в рукахМашинист был обязан находиться в кабине и следить за показаниями приборов. Юрий Квашнин следил. И очень переживал за своего напарника.От того, насколько далеко пробежит Виктор, зависело, сколько вагонов удастся спасти. "Метров триста, наверное, от тепловоза пробежал, — вспоминает он. — Подобрался так близко, как мог". Установил — а на это тоже требовались драгоценные секунды, башмаки под колеса вагона. Повернул назад: это были триста метров "налегке". Схватил очередную пару железных стопперов — и вернулся к следующему вагону.Шесть башмаков — три "забега". Без малого два километра, половина дистанции с грузом в десять килограммов. После того, как вагоны были зафиксированы, часть состава Виктор отцепил.От остановки поезда до того, как он двинулся вперед, прошло примерно 10-12 минут.Локомотив утащил с Крымского моста двадцать пять вагонов.Скорей всего, организаторы теракта как раз и рассчитывали на то, что подрыв фуры, которая примерно поравнялась с грузовым поездом, вызовет пожар и детонацию топлива в цистернах. При таком сценарии повреждения железнодорожной части моста могли быть очень серьезными. Дело не ограничилось бы ограждением двух пролетов и незначительным повреждением рельсов.Но Юрий Квашнин и Виктор Прошин почти половину поезда смогли увести, а оставшиеся вагоны были зафиксированы на рельсах."Если бы вагоны просто отцепили, но не закрепили, они бы покатились в сторону Тамани, — объяснил заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" Эмиль Зиядинов. — И наверняка горящие цистерны куда-нибудь бы "приехали", вызвав разрушения. Они бы ехали вниз, взяв максимальный разгон. Так что локомотивная бригада действовала абсолютно правильно, профессионально. Позже пожарные бригады подошли к тому месту, где стоял поезд, смогли раскатать пожарные рукава, чтобы добраться до горящих цистерн. Все уцелевшие вагоны затем увезли".Ходатайство на награждение Юрия Квашнина и Виктора Прошина уже ушло "наверх". Чем и когда наградят, пока неизвестно. Самих же железнодорожников внимание и известность смущают. И слово "герои", считают, совсем не про них.Впрочем, Виктор Прошин уверен, что свою награду он уже получил: дочка его живет далеко, но сразу после ЧП на мосту звонила, сказала, что очень гордится отцом.Все о ЧП на Крымском мосту читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-obrusheny-prolety-gorit-tsisterna-1124763198.html

https://crimea.ria.ru/20221013/kuleba-priznalsya-v-prichastnosti-kieva-k-vzryvu-na-krymskom-mostu-1124857857.html

https://crimea.ria.ru/20221014/ustanovlen-srok-zaversheniya-remonta-krymskogo-mosta-1124878103.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, чп на крымском мосту, общество