https://crimea.ria.ru/20240126/osobyy-rezhim-vezda-v-krym--kakoe-nakazanie-grozit-narushitelyam-1134478609.html

Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям

Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям

Нарушение особого режима перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью влечет наказание от штрафа до административного ареста. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T16:31

2024-01-26T16:31

2024-01-26T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Нарушение особого режима перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью влечет наказание от штрафа до административного ареста. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике.25 января указом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между полуостровом и Херсонской областью. Это необходимо для локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.По данным ведомства, нарушение порядка пересечения границы является админправонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.5.1 КоАП Российской Федерации.Что грозит нарушителям:Те же действия (бездействие), совершенные с использованием транспортного средства, влекут:Документы для пересечения границы между Крымом и Херсонской областьюВ Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, граница, пограничная служба фсб, херсонская область, новости крыма, новые регионы россии, общество, закон и право, инфографика