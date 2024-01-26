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Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям
Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям
Нарушение особого режима перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью влечет наказание от штрафа до административного ареста. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T16:31
2024-01-26T17:12
крым
граница
пограничная служба фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Нарушение особого режима перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью влечет наказание от штрафа до административного ареста. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике.25 января указом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между полуостровом и Херсонской областью. Это необходимо для локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.По данным ведомства, нарушение порядка пересечения границы является админправонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.5.1 КоАП Российской Федерации.Что грозит нарушителям:Те же действия (бездействие), совершенные с использованием транспортного средства, влекут:Документы для пересечения границы между Крымом и Херсонской областьюВ Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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крым, граница, пограничная служба фсб, херсонская область, новости крыма, новые регионы россии, общество, закон и право, инфографика
Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям

Нарушение особого режима на границе Крыма и Херсонской области грозит наказанием

16:31 26.01.2024 (обновлено: 17:12 26.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Нарушение особого режима перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью влечет наказание от штрафа до административного ареста. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике.
25 января указом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между полуостровом и Херсонской областью. Это необходимо для локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.
По данным ведомства, нарушение порядка пересечения границы является админправонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.5.1 КоАП Российской Федерации.
Особый режим въезда в Крым
Что грозит нарушителям:
  • наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 30 суток;
  • на должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей или административный арест на срок до 30 суток.
Те же действия (бездействие), совершенные с использованием транспортного средства, влекут:
  • наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией транспортного средства или без таковой, либо административный арест на срок до 30 суток с конфискацией транспортного средства или без нее;
  • на должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей с конфискацией транспортного средства или без таковой или административный арест на срок до 30 суток с конфискацией транспортного средства или без таковой.
Документы для пересечения границы между Крымом и Херсонской областью
  • Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения границы потребуется удостоверение личности, признаваемое в соответствии с международными договорами РФ;
  • Гражданам России - действительный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
  • Гражданам ДНР и ЛНР без российского гражданства - паспорта республик, для лиц моложе 16 лет - свидетельства о рождении;
  • Военнослужащим и правоохранителям - служебные, командировочные удостоверения, боевые распоряжения.
В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
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