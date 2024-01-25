https://crimea.ria.ru/20240125/zhitelya-kryma-prigovorili-k-9-godam-kolonii-za-pokushenie-na-gosizmenu-1134451891.html
Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену
Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену
Верховный суд Республики Крым признал местного жителя виновным в покушении на государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T12:02
2024-01-25T12:02
2024-01-25T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым признал местного жителя виновным в покушении на государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.В суде уточнили, что уголовное дело рассматривали в закрытом порядке. Это связано с тем, что материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Завербованный россиянин пытался совершить теракт на объекте МинобороныХотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянинаАгента украинских спецслужб поймали в российском регионе
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верховный суд крыма, госизмена, крым, новости крыма, приговор, суд, общество, безопасность
Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену
Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым признал местного жителя виновным в покушении на государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого 49-летний житель Крыма признан виновным в помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.
В суде уточнили, что уголовное дело рассматривали в закрытом порядке. Это связано с тем, что материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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