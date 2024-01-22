https://crimea.ria.ru/20240122/zaverbovannyy-rossiyanin-pytalsya-sovershit-terakt-na-obekte-minoborony-1134372838.html
Завербованный россиянин пытался совершить теракт на объекте Минобороны
Завербованный россиянин пытался совершить теракт на объекте Минобороны - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Завербованный россиянин пытался совершить теракт на объекте Минобороны
Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны России в Барнауле по заданию запрещенной в РФ... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T09:37
2024-01-22T09:37
2024-01-22T09:37
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теракт
антитеррор
россия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны России в Барнауле по заданию запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону."Сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин РФ, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле. В ноябре 2023 года мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России", - говорится в сообщении.В ходе общения злоумышленник заявил о своей готовности совершения террористических действий на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю ранее задержали мужчину, который собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов. В отношении него возбудили дело о госизмене.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянинаАгента украинских спецслужб поймали в российском регионеЖителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, россия, закон и право, министерство обороны рф, алтайский край, новости
Завербованный россиянин пытался совершить теракт на объекте Минобороны
ФСБ задержала мужчину при попытке совершить теракт на объекте Минобороны в Барнауле
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны России в Барнауле по заданию запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин РФ, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле. В ноябре 2023 года мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России", - говорится в сообщении.
В ходе общения злоумышленник заявил о своей готовности совершения террористических действий на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.
"В дальнейшем, по указанию "куратора" запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси - "коктейли Молотова", с помощью которых должен был поджечь один из объектов Министерства обороны РФ. При попытке совершения теракта мужчина задержан оперативными сотрудниками ФСБ России", - уточнили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю ранее задержали мужчину, который собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов
. В отношении него возбудили дело о госизмене.
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