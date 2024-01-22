https://crimea.ria.ru/20240122/zaverbovannyy-rossiyanin-pytalsya-sovershit-terakt-na-obekte-minoborony-1134372838.html

Завербованный россиянин пытался совершить теракт на объекте Минобороны

Завербованный россиянин пытался совершить теракт на объекте Минобороны - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Завербованный россиянин пытался совершить теракт на объекте Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны России в Барнауле по заданию запрещенной в РФ... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T09:37

2024-01-22T09:37

2024-01-22T09:37

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

антитеррор

россия

закон и право

министерство обороны рф

алтайский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны России в Барнауле по заданию запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону."Сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин РФ, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле. В ноябре 2023 года мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России", - говорится в сообщении.В ходе общения злоумышленник заявил о своей готовности совершения террористических действий на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю ранее задержали мужчину, который собирался воевать на стороне Украины и собирал данные о дислокации российских воинских частей для украинских кураторов. В отношении него возбудили дело о госизмене.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянинаАгента украинских спецслужб поймали в российском регионеЖителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, россия, закон и право, министерство обороны рф, алтайский край, новости