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Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта
Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта
Перед судом предстанет гражданин Украины, готовивший подрыв российской военной колонны в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T16:22
2024-02-01T16:22
2024-02-01T16:57
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украина
генеральная прокуратура россии
диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Перед судом предстанет гражданин Украины, готовивший подрыв российской военной колонны в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По данным ведомства, злоумышленник в 2022 году вступил в диверсионное сообщество. По указанию сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины он перевез на автомобиле и спрятал во дворе своего дома 19 минометных снарядов и также пластичное взрывчатое вещество.Суд в Керчи ранее приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, который собирал для противника информацию об объектах критической инфраструктуры Крыма, а также планировал диверсию на одной из подстанции Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – АксеновДвое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаныГотовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске
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РИА Новости Крым
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запорожская область, украина, генеральная прокуратура россии, диверсия, диверсанты, суд, общество, новости
Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта
Украинского диверсанта будут судить за попытку подорвать российскую колонну на Запорожье
16:22 01.02.2024 (обновлено: 16:57 01.02.2024)