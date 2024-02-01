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Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта
Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта
Перед судом предстанет гражданин Украины, готовивший подрыв российской военной колонны в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T16:22
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запорожская область
украина
генеральная прокуратура россии
диверсия
диверсанты
суд
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Перед судом предстанет гражданин Украины, готовивший подрыв российской военной колонны в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По данным ведомства, злоумышленник в 2022 году вступил в диверсионное сообщество. По указанию сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины он перевез на автомобиле и спрятал во дворе своего дома 19 минометных снарядов и также пластичное взрывчатое вещество.Суд в Керчи ранее приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, который собирал для противника информацию об объектах критической инфраструктуры Крыма, а также планировал диверсию на одной из подстанции Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – АксеновДвое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаныГотовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске
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РИА Новости Крым
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запорожская область, украина, генеральная прокуратура россии, диверсия, диверсанты, суд, общество, новости
Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта

Украинского диверсанта будут судить за попытку подорвать российскую колонну на Запорожье

16:22 01.02.2024 (обновлено: 16:57 01.02.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Перед судом предстанет гражданин Украины, готовивший подрыв российской военной колонны в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По данным ведомства, злоумышленник в 2022 году вступил в диверсионное сообщество. По указанию сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины он перевез на автомобиле и спрятал во дворе своего дома 19 минометных снарядов и также пластичное взрывчатое вещество.
"Мужчина планировал совершить подрыв с использованием самодельного взрывного устройства в момент прохождения колонны военной техники Вооруженных сил РФ в Михайловском районе. В сентябре 2023 года при транспортировке недостающих компонентов его задержали сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Суд в Керчи ранее приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, который собирал для противника информацию об объектах критической инфраструктуры Крыма, а также планировал диверсию на одной из подстанции Керчи.
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Запорожская областьУкраинаГенеральная прокуратура РоссииДиверсияДиверсантыСудОбществоНовости
 
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