https://crimea.ria.ru/20240201/khotel-podorvat-rossiyskuyu-kolonnu-na-zaporozhe-budut-sudit-diversanta-1134622908.html

Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта

Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Хотел подорвать российскую колонну: на Запорожье будут судить диверсанта

Перед судом предстанет гражданин Украины, готовивший подрыв российской военной колонны в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T16:22

2024-02-01T16:22

2024-02-01T16:57

запорожская область

украина

генеральная прокуратура россии

диверсия

диверсанты

суд

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Перед судом предстанет гражданин Украины, готовивший подрыв российской военной колонны в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По данным ведомства, злоумышленник в 2022 году вступил в диверсионное сообщество. По указанию сотрудника главного управления разведки министерства обороны Украины он перевез на автомобиле и спрятал во дворе своего дома 19 минометных снарядов и также пластичное взрывчатое вещество.Суд в Керчи ранее приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, который собирал для противника информацию об объектах критической инфраструктуры Крыма, а также планировал диверсию на одной из подстанции Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – АксеновДвое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаныГотовившего теракт украинского агента задержали в Ижевске

запорожская область

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, украина, генеральная прокуратура россии, диверсия, диверсанты, суд, общество, новости