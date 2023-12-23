https://crimea.ria.ru/20231223/dvoe-podrostkov-sovershili-diversiyu-na-zheleznoy-doroge--oni-zaderzhany-1133753391.html

Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаны

Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаны - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаны

Две подростков задержаны транспортными полицейскими по подозрению в совершении диверсии на железнодорожных путях в Подмосковье, сообщает официальный... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T15:25

2023-12-23T15:25

2023-12-23T15:31

железная дорога

происшествия

новости

подмосковье

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

диверсия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Две подростков задержаны транспортными полицейскими по подозрению в совершении диверсии на железнодорожных путях в Подмосковье, сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Как признались сами злоумышленники, поджог совершен за деньги, по заданию из мессенджера, которое поступило от неизвестного им лица. Следком России возбудил уголовное дело по статье о диверсии.Ранее ФСБ задержала троих подростков из города Чехова за повреждение железной дороги в Подмосковье. Школьники также вступили в переписку с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД. Читайте также на РИА Новости Крым:На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБПроисшествия на железной дороге в Крыму Подрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму

подмосковье

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, происшествия, новости, подмосковье, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), диверсия, ск рф (следственный комитет российской федерации)