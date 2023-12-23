https://crimea.ria.ru/20231223/dvoe-podrostkov-sovershili-diversiyu-na-zheleznoy-doroge--oni-zaderzhany-1133753391.html
Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаны
Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаны - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаны
Две подростков задержаны транспортными полицейскими по подозрению в совершении диверсии на железнодорожных путях в Подмосковье, сообщает официальный... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T15:25
2023-12-23T15:25
2023-12-23T15:31
железная дорога
происшествия
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диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Две подростков задержаны транспортными полицейскими по подозрению в совершении диверсии на железнодорожных путях в Подмосковье, сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Как признались сами злоумышленники, поджог совершен за деньги, по заданию из мессенджера, которое поступило от неизвестного им лица. Следком России возбудил уголовное дело по статье о диверсии.Ранее ФСБ задержала троих подростков из города Чехова за повреждение железной дороги в Подмосковье. Школьники также вступили в переписку с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД. Читайте также на РИА Новости Крым:На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБПроисшествия на железной дороге в Крыму Подрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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железная дорога, происшествия, новости, подмосковье, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), диверсия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Двое подростков совершили диверсию на железной дороге – они задержаны
В Подмосковье задержаны подозреваемые в совершении диверсии на железной дороге – МВД
15:25 23.12.2023 (обновлено: 15:31 23.12.2023)