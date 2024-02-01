https://crimea.ria.ru/20240201/v-khersonskoy-oblasti-pytalis-vzorvat-glavu-sela-v-kakhovke--1134623522.html

В Херсонской области пытались взорвать главу села

В Херсонской области пытались взорвать главу села - РИА Новости Крым, 01.02.2024

В Херсонской области пытались взорвать главу села

В Херсонской области злоумышленник пытался взорвать главу села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T17:06

2024-02-01T17:06

2024-02-01T17:14

роман назаров

владимир сальдо

происшествия

покушение

херсонская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134623591_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d2bd141717853f218af69fe44afe8670.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области злоумышленник пытался взорвать главу села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Назаров и сотрудники сельского территориального управления самостоятельно задержали подозреваемого и передали его российским военнослужащим. Бомбу мощностью один килограмм тротила обезвредили саперы, добавил губернатор.С задержанным уже работают компетентные органы.

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман назаров, владимир сальдо, происшествия, покушение, херсонская область, новости