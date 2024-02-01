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В Херсонской области пытались взорвать главу села
В Херсонской области пытались взорвать главу села - РИА Новости Крым, 01.02.2024
В Херсонской области пытались взорвать главу села
В Херсонской области злоумышленник пытался взорвать главу села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T17:06
2024-02-01T17:06
2024-02-01T17:14
роман назаров
владимир сальдо
происшествия
покушение
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области злоумышленник пытался взорвать главу села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Назаров и сотрудники сельского территориального управления самостоятельно задержали подозреваемого и передали его российским военнослужащим. Бомбу мощностью один килограмм тротила обезвредили саперы, добавил губернатор.С задержанным уже работают компетентные органы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роман назаров, владимир сальдо, происшествия, покушение, херсонская область, новости
В Херсонской области пытались взорвать главу села
В Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка – Сальдо
17:06 01.02.2024 (обновлено: 17:14 01.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области злоумышленник пытался взорвать главу села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова. Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Назаров и сотрудники сельского территориального управления самостоятельно задержали подозреваемого и передали его российским военнослужащим. Бомбу мощностью один килограмм тротила обезвредили саперы, добавил губернатор.
С задержанным уже работают компетентные органы.