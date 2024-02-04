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В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на Лисичанск - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на Лисичанск
В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на Лисичанск - РИА Новости Крым, 04.02.2024
В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на Лисичанск
В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске Луганской Народной Республики, Москва передаст информацию о произошедшем в международные... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T07:39
2024-02-04T09:03
лисичанск
луганская народная республика (лнр)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске Луганской Народной Республики, Москва передаст информацию о произошедшем в международные организации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Отмечается, что, по предварительным данным, удар был нанесен западным вооружением.По ее словам, киевский режим в очередной раз доказал свою преступную сущность и то, что "ВСУ окончательно превратились в террористическую организацию". "Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков", - говорится в заявлении.Вечером 3 февраля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 20 погибших .Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человекПять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в ЛисичанскеСтало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску
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лисичанск, луганская народная республика (лнр), мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво
В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на Лисичанск

Москва проинформирует международные организации об ударе по Лисичанску - МИД

07:39 04.02.2024 (обновлено: 09:03 04.02.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске Луганской Народной Республики, Москва передаст информацию о произошедшем в международные организации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Отмечается, что, по предварительным данным, удар был нанесен западным вооружением.
"Новый теракт – "благодарность" киевских экстремистов за "щедрую" финансовую поддержку стран Евросоюза. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги - на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
По ее словам, киевский режим в очередной раз доказал свою преступную сущность и то, что "ВСУ окончательно превратились в террористическую организацию".
"Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков", - говорится в заявлении.
Вечером 3 февраля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 20 погибших .Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.
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