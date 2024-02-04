https://crimea.ria.ru/20240204/v-mid-rossii-nazvali-teraktom-ataku-vsu-na-lisichansk-1134676173.html

В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на Лисичанск

В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на Лисичанск - РИА Новости Крым, 04.02.2024

В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на Лисичанск

В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске Луганской Народной Республики, Москва передаст информацию о произошедшем в международные... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T07:39

2024-02-04T07:39

2024-02-04T09:03

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске Луганской Народной Республики, Москва передаст информацию о произошедшем в международные организации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.Отмечается, что, по предварительным данным, удар был нанесен западным вооружением.По ее словам, киевский режим в очередной раз доказал свою преступную сущность и то, что "ВСУ окончательно превратились в террористическую организацию". "Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков", - говорится в заявлении.Вечером 3 февраля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 20 погибших .Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человекПять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в ЛисичанскеСтало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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