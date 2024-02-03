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Удар по пекарне в Лисичанске предположительно был нанесен из HIMARS - СК - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Удар по пекарне в Лисичанске предположительно был нанесен из HIMARS - СК
Удар по пекарне в Лисичанске предположительно был нанесен из HIMARS - СК - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Удар по пекарне в Лисичанске предположительно был нанесен из HIMARS - СК
Вооруженные силы Украины предположительно ударили по пекарне в Лисичанске из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом со ссылкой на представителя... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T20:44
2024-02-03T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины предположительно ударили по пекарне в Лисичанске из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом со ссылкой на представителя Следкома России сообщает РИА Новости.В ведомстве отметили, что военные следователи СК России зафиксировали преступления ВФУ против мирного населения.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате ранения получили трое. В комендатуре региона уточнили, что при обстреле погибли два человека, под завалами могут находиться порядка 40 мирных жителей. Позже министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что число пострадавших выросло до восьми человек: трое после оказания помощи смогли вернуться домой. В больницах остаются пять раненых, один из них – в тяжелом состоянии. Спасатели МЧС России при помощи спецтехники достали из-под завалов пять погибших жителей и спасли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в ЛисичанскеСтало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по ЛисичанскуДва человека погибли при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске
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РИА Новости Крым
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лисичанск, происшествия, луганская народная республика (лнр), ск рф (следственный комитет российской федерации), обстрелы всу, общество, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Удар по пекарне в Лисичанске предположительно был нанесен из HIMARS - СК

Предположительно ВСУ ударили по Лисичанску реактивными снарядами HIMARS - Следком

20:44 03.02.2024 (обновлено: 20:53 03.02.2024)
 
© Telegram администрации ЛисичанскаПоследствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске ЛНР
Последствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске ЛНР
© Telegram администрации Лисичанска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины предположительно ударили по пекарне в Лисичанске из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом со ссылкой на представителя Следкома России сообщает РИА Новости.

"Обстрел со стороны ВФУ производился предположительно из РСЗО HIMARS", - сказали в СК.

В ведомстве отметили, что военные следователи СК России зафиксировали преступления ВФУ против мирного населения.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате ранения получили трое. В комендатуре региона уточнили, что при обстреле погибли два человека, под завалами могут находиться порядка 40 мирных жителей. Позже министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что число пострадавших выросло до восьми человек: трое после оказания помощи смогли вернуться домой. В больницах остаются пять раненых, один из них – в тяжелом состоянии. Спасатели МЧС России при помощи спецтехники достали из-под завалов пять погибших жителей и спасли шесть человек.
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