https://crimea.ria.ru/20240203/pyat-pogibshikh-i-shest-ranenykh-izvlekli-iz-pod-oblomkov-v-lisichanske-1134670578.html

Пять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в Лисичанске

Пять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в Лисичанске - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Пять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в Лисичанске

На месте разрушенной обстрелом ВСУ пекарни в Лисичанске в ЛНР работают спасатели МЧС России. При помощи спецтехники из-под завалов достали пять погибших жителей РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T19:45

2024-02-03T19:45

2024-02-03T19:54

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На месте разрушенной обстрелом ВСУ пекарни в Лисичанске в ЛНР работают спасатели МЧС России. При помощи спецтехники из-под завалов достали пять погибших жителей и спасли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций страны. На месте трагедии проводятся обследование и разбор завалов с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиск и спасение людей.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате ранения получили трое. В комендатуре региона уточнили, что при обстреле погибли два человека, под завалами могут находиться порядка 40 мирных жителей. Позже министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что число пострадавших выросло до восьми человек: трое после оказания помощи смогли вернуться домой. В больницах остаются пять раненых, один из них – в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по ЛисичанскуДва человека погибли при ударе ВСУ по пекарне в ЛисичанскеВСУ ударили по пекарне в Лисичанске: под завалами люди, есть раненые

лисичанск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лисичанск, луганская народная республика (лнр), происшествия, обстрелы всу, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии