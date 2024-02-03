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Пять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в Лисичанске - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Пять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в Лисичанске
Пять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в Лисичанске - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Пять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в Лисичанске
На месте разрушенной обстрелом ВСУ пекарни в Лисичанске в ЛНР работают спасатели МЧС России. При помощи спецтехники из-под завалов достали пять погибших жителей РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T19:45
2024-02-03T19:54
лисичанск
луганская народная республика (лнр)
происшествия
обстрелы всу
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На месте разрушенной обстрелом ВСУ пекарни в Лисичанске в ЛНР работают спасатели МЧС России. При помощи спецтехники из-под завалов достали пять погибших жителей и спасли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций страны. На месте трагедии проводятся обследование и разбор завалов с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиск и спасение людей.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате ранения получили трое. В комендатуре региона уточнили, что при обстреле погибли два человека, под завалами могут находиться порядка 40 мирных жителей. Позже министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что число пострадавших выросло до восьми человек: трое после оказания помощи смогли вернуться домой. В больницах остаются пять раненых, один из них – в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по ЛисичанскуДва человека погибли при ударе ВСУ по пекарне в ЛисичанскеВСУ ударили по пекарне в Лисичанске: под завалами люди, есть раненые
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РИА Новости Крым
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лисичанск, луганская народная республика (лнр), происшествия, обстрелы всу, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии
Пять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в Лисичанске

МЧС России достали из-под обломков пекарни в Лисичанске пять погибших и шесть раненых

19:45 03.02.2024 (обновлено: 19:54 03.02.2024)
 
© МЧС РФСпасатели МЧС России на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске ЛНР
Спасатели МЧС России на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске ЛНР
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На месте разрушенной обстрелом ВСУ пекарни в Лисичанске в ЛНР работают спасатели МЧС России. При помощи спецтехники из-под завалов достали пять погибших жителей и спасли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций страны.
"В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов спасли шесть человек. Также извлечены тела пяти погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сказано в сообщении МЧС в Telegram.
На месте трагедии проводятся обследование и разбор завалов с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиск и спасение людей.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате ранения получили трое. В комендатуре региона уточнили, что при обстреле погибли два человека, под завалами могут находиться порядка 40 мирных жителей. Позже министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что число пострадавших выросло до восьми человек: трое после оказания помощи смогли вернуться домой. В больницах остаются пять раненых, один из них – в тяжелом состоянии.
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ЛисичанскЛуганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияОбстрелы ВСУОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиСитуация в Донбассе: новости и комментарии
 
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