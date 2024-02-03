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Из-под завалов в Лисичанске достали 15 погибших

Из-под завалов в Лисичанске достали 15 погибших - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Из-под завалов в Лисичанске достали 15 погибших

Пятнадцать погибших извлекли спасатели из-под завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T22:46

2024-02-03T22:46

2024-02-03T23:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Пятнадцать погибших извлекли спасатели из-под завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Об этом сообщили в МЧС России.Разбор завалов будет продолжаться всю ночь, уточнили в правительстве ЛНР. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Ранее было известно, что жертвами атаки стали восемь человек, еще 10 получили ранения. Уточнялось, что под завалами еще остаются люди, среди них есть погибшие. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало о том, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 8 человекУдар по пекарне в Лисичанске предположительно был нанесен из HIMARS - СКСтало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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