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Из-под завалов в Лисичанске достали 15 погибших - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Из-под завалов в Лисичанске достали 15 погибших
Из-под завалов в Лисичанске достали 15 погибших - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Из-под завалов в Лисичанске достали 15 погибших
Пятнадцать погибших извлекли спасатели из-под завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T22:46
2024-02-03T23:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Пятнадцать погибших извлекли спасатели из-под завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Об этом сообщили в МЧС России.Разбор завалов будет продолжаться всю ночь, уточнили в правительстве ЛНР. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Ранее было известно, что жертвами атаки стали восемь человек, еще 10 получили ранения. Уточнялось, что под завалами еще остаются люди, среди них есть погибшие. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало о том, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 8 человекУдар по пекарне в Лисичанске предположительно был нанесен из HIMARS - СКСтало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску
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РИА Новости Крым
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лисичанск, луганская народная республика (лнр), происшествия, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Из-под завалов в Лисичанске достали 15 погибших

В Лисичанске из-под завалов пекарни извлекли 15 погибших - МЧС России

22:46 03.02.2024 (обновлено: 23:04 03.02.2024)
 
© МЧС РФСпасатели МЧС России на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске ЛНР
Спасатели МЧС России на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске ЛНР
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Пятнадцать погибших извлекли спасатели из-под завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов извлекли тела 15 погибших", - сказано в сообщении.
Разбор завалов будет продолжаться всю ночь, уточнили в правительстве ЛНР.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Ранее было известно, что жертвами атаки стали восемь человек, еще 10 получили ранения. Уточнялось, что под завалами еще остаются люди, среди них есть погибшие. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало о том, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.
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