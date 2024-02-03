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Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 8 человек

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 8 человек - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 8 человек

Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до восьми человек, но под завалами еще есть погибшие. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T20:56

2024-02-03T20:56

2024-02-03T21:03

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до восьми человек, но под завалами еще есть погибшие. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате ранения получили трое. В комендатуре региона уточнили, что при обстреле погибли два человека, под завалами могут находиться порядка 40 мирных жителей. Позже министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что число пострадавших выросло до восьми человек: трое после оказания помощи смогли вернуться домой. В больницах остаются пять раненых, один из них – в тяжелом состоянии. Спасатели МЧС России при помощи спецтехники достали из-под завалов пять погибших жителей и спасли шесть человек.РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало о том, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лисичанск, луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, наталия пащенко, общество, обстрелы всу, новости