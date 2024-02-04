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Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человек

Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человек - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человек

К полуночи число жертв удара украинских боевиков по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T00:09

2024-02-04T00:09

2024-02-04T00:16

лисичанск

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луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. К полуночи число жертв удара украинских боевиков по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что работы ведутся с риском для жизни - в регионе сохраняется опасность повторных ударов ВСУ.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.Все о происшествии мы собрали здесь.

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лисичанск, происшествия, луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе