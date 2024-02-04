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Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человек - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человек
Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человек - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человек
К полуночи число жертв удара украинских боевиков по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T00:09
2024-02-04T00:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. К полуночи число жертв удара украинских боевиков по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что работы ведутся с риском для жизни - в регионе сохраняется опасность повторных ударов ВСУ.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.Все о происшествии мы собрали здесь.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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96
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лисичанск, происшествия, луганская народная республика (лнр), обстрелы всу, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человек

Спасатели извлекли из-под завалов в Лисичанске 20 погибших после удара ВСУ

00:09 04.02.2024 (обновлено: 00:16 04.02.2024)
 
© МЧС РФСпасатели МЧС России на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске ЛНР
Спасатели МЧС России на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске ЛНР
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. К полуночи число жертв удара украинских боевиков по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что работы ведутся с риском для жизни - в регионе сохраняется опасность повторных ударов ВСУ.
"В Лисичанске сотрудники МЧС России извлекли тела 20 погибших из-под завалов. Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, с риском для жизни, продолжают разбор завалов и поиск людей", - сказано в сообщении.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.
Все о происшествии мы собрали здесь.
 
ЛисичанскПроисшествияЛуганская Народная Республика (ЛНР)Обстрелы ВСУМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоНовостиСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в Донбассе
 
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Заголовок открываемого материала
00:09Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человек
00:01Сильный ветер и дождь обрушатся на Крым в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 4 февраля
22:46Из-под завалов в Лисичанске достали 15 погибших
22:03Новая попытка атаки: дроны ВСУ перехвачены над Брянской областью
21:57Главные события и заявления дня: 3 февраля
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21:16Чем обернется запрет на ввоз кормов для животных в Россию – мнение
20:56Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 8 человек
20:44Удар по пекарне в Лисичанске предположительно был нанесен из HIMARS - СК
20:28В Бахчисарае приведут в порядок самый неблагоустроенный сквер
19:59Демилитаризованная зона и мобилизация на Украине: топ новостей недели
19:45Пять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в Лисичанске
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18:20На орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом
18:01ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске: под завалами люди, есть раненые
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