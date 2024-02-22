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Удар ВСУ по жилым домам Донецка: погибла женщина - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Удар ВСУ по жилым домам Донецка: погибла женщина
Удар ВСУ по жилым домам Донецка: погибла женщина - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Удар ВСУ по жилым домам Донецка: погибла женщина
Мирная жительница погибла, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T21:22
2024-02-22T21:36
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
донецк
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Отмечается, что всего обстрелами повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты."Зафиксировано пять обстрелов, выпущен 31 боеприпас, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - резюмировал глава республики.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что четыре жителя Донецка получили ранения, одна женщина погибла в результате обстрела ВСУ центра города.Читайте на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
https://crimea.ria.ru/20240221/vsu-nanesli-udar-po-bolnitse-v-donetske---ranena-zhenschina-1135136880.html
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денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), донецк, обстрелы всу, новости
Удар ВСУ по жилым домам Донецка: погибла женщина

Одна женщина погибла и 5 человек ранены при обстреле Киевского района Донецка - Пушилин

21:22 22.02.2024 (обновлено: 21:36 22.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня противник обстрелял Киевский район Донецка, в результате чего погибла женщина 1955 года рождения, пять человек получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Отмечается, что всего обстрелами повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые объекты.
"Зафиксировано пять обстрелов, выпущен 31 боеприпас, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - резюмировал глава республики.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что четыре жителя Донецка получили ранения, одна женщина погибла в результате обстрела ВСУ центра города.
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