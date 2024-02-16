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ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчина
ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 16.02.2024
ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчина
Украинские боевики снова обстреляли два села в Белгородской области. В результате тяжелую контузию получил мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T23:06
2024-02-16T23:06
2024-02-16T23:06
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики снова обстреляли два села в Белгородской области. В результате тяжелую контузию получил мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Пострадавшего на скорой отправили в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь.Днем 16 февраля сообщалось, что атакой украинского дрона в Белгородской области поврежден объект связи.Кроме того, утром стало известно об еще одном пострадавшем в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода. Всего в результате этой атаки украинских боевиков было ранено 19 человек, семь жителей города погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за удара по БелгородуВозросло число жертв при ударе ВСУ по БелгородуГрупповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости
ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчина
В Белгородской области в результате украинского обстрела ранен мужчина