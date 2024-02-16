https://crimea.ria.ru/20240216/vsu-snova-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast---ranen-muzhchina-1135006626.html

ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчина

ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 16.02.2024

ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчина

Украинские боевики снова обстреляли два села в Белгородской области. В результате тяжелую контузию получил мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T23:06

2024-02-16T23:06

2024-02-16T23:06

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики снова обстреляли два села в Белгородской области. В результате тяжелую контузию получил мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Пострадавшего на скорой отправили в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь.Днем 16 февраля сообщалось, что атакой украинского дрона в Белгородской области поврежден объект связи.Кроме того, утром стало известно об еще одном пострадавшем в результате удара ВСУ по жилым районам Белгорода. Всего в результате этой атаки украинских боевиков было ранено 19 человек, семь жителей города погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за удара по БелгородуВозросло число жертв при ударе ВСУ по БелгородуГрупповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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