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Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связи - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связи
Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связи - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связи
Украинские боевики атаковали Белгородскую область при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, но поврежден объект связи. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T12:09
2024-02-16T12:13
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали Белгородскую область при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, но поврежден объект связи. Удар пришелся на окраину села Пороз Грайворонского городского округа.В четверг, 15 февраля, в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек. Утром в пятницу число раненых выросло до 19. Двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, четверо, в том числе двое детей, доставлены на лечение в Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по БелгородуПять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областьюТрое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, новости
Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связи

Инфраструктурный объект связи поврежден взрывом дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

12:09 16.02.2024 (обновлено: 12:13 16.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали Белгородскую область при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, но поврежден объект связи.
Удар пришелся на окраину села Пороз Грайворонского городского округа.
"В результате взрыва при атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи. Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - написал он в своем Telegram-канале.
В четверг, 15 февраля, в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек. Утром в пятницу число раненых выросло до 19. Двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, четверо, в том числе двое детей, доставлены на лечение в Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
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