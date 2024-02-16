https://crimea.ria.ru/20240216/ataka-drona-kamikadze-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-povrezhden-obekt-svyazi-1134992959.html

Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связи

Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связи - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связи

Украинские боевики атаковали Белгородскую область при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, но поврежден объект связи. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T12:09

2024-02-16T12:09

2024-02-16T12:13

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали Белгородскую область при помощи дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, но поврежден объект связи. Удар пришелся на окраину села Пороз Грайворонского городского округа.В четверг, 15 февраля, в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек. Утром в пятницу число раненых выросло до 19. Двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, четверо, в том числе двое детей, доставлены на лечение в Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по БелгородуПять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областьюТрое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, новости