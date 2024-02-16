https://crimea.ria.ru/20240216/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-raketnogo-udara-vsu-po-belgorodu-1134991006.html

Дело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по Белгороду

Дело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Дело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по Белгороду

Следственный комитет России квалифицировал ракетный удар украинских боевиков по Белгороду как теракт, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T10:21

2024-02-16T10:21

2024-02-16T10:26

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новости

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет России квалифицировал ракетный удар украинских боевиков по Белгороду как теракт, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.В четверг, 15 февраля, в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек. Утром в пятницу число раненых выросло до 19. Двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, четверо, в том числе двое детей, доставлены на лечение в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять вражеских дронов уничтожены над Черным морем и Белгородской областьюВ Белгороде увеличилось число пострадавших после атаки ВСУВозросло число жертв при ударе ВСУ по Белгороду

белгород

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, теракт