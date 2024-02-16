Дело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по Белгороду
Следком возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара ВСУ по Белгороду
10:21 16.02.2024 (обновлено: 10:26 16.02.2024)
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкТорговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Следственный комитет России квалифицировал ракетный удар украинских боевиков по Белгороду как теракт, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказано в сообщении.
На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", добавили в СК.
В четверг, 15 февраля, в результате удара ВСУ по Белгородской области 14 реактивными снарядами Vampire погибли семь человек. Утром в пятницу число раненых выросло до 19. Двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, четверо, в том числе двое детей, доставлены на лечение в Москву.
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