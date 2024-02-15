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Возросло число жертв при ударе ВСУ по Белгороду
Возросло число жертв при ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Возросло число жертв при ударе ВСУ по Белгороду
Количество жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T20:43
2024-02-15T20:43
2024-02-15T20:49
вячеслав гладков
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Количество жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также губернатор рассказал, что в городскую больницу № 2 города Белгорода самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая женщина. Таким образом, общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Четверо пострадавших, из них двое детей, после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение.После проведенных телемедицинских консультаций с федеральным центром принято решение о направлении двоих детей и двоих взрослых в медицинские учреждения города Москвы. У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки – проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых – травмы конечностей, рассказал Гладков.Остальные раненые остаются под контролем врачей в больницах Белгорода, всем оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Гладков.По данным губернатора, в результате удара ВСУ в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий.Перед обстрелом в городе была объявлена ракетная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУРежим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известноЭстония, Латвия и Литва хотят построить линию обороны у границ России
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вячеслав гладков, белгород, новости, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, минздрав рф
Возросло число жертв при ударе ВСУ по Белгороду
Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек
20:43 15.02.2024 (обновлено: 20:49 15.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Количество жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"К сожалению, количество погибших увеличилось до семи человек. Установлена личность еще одной погибшей женщины, ею оказалась восьмидесятилетняя Людмила Александровна. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей…" – написал Гладков.
Также губернатор рассказал, что в городскую больницу № 2 города Белгорода самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая женщина. Таким образом, общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Четверо пострадавших, из них двое детей, после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение.
После проведенных телемедицинских консультаций с федеральным центром принято решение о направлении двоих детей и двоих взрослых в медицинские учреждения города Москвы. У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки – проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых – травмы конечностей, рассказал Гладков.
"Сегодня вечером отправим их поездом вместе с сопровождающими и родственниками. Еще раз благодарю Министерство здравоохранения РФ, врачей и лично Михаила Альбертовича Мурашко за оказанную поддержку", – написал губернатор.
Остальные раненые остаются под контролем врачей в больницах Белгорода, всем оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Гладков.
По данным губернатора, в результате удара ВСУ
в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. Пострадало пять многоквартирных домов, осколками побиты пять автомобилей. Поврежден магазин и территория одного из промышленных предприятий.
Перед обстрелом в городе была объявлена
ракетная опасность.
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