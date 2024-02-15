https://crimea.ria.ru/20240215/rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-vveden-v-belorussii---chto-izvestno-1134966220.html

Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно

Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно

В Белоруссии веден рехим контртеррористической операции в Лельчицком районе. Об этом со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области сообщает БЕЛТА. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T13:13

2024-02-15T13:13

2024-02-15T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Белоруссии веден рехим контртеррористической операции в Лельчицком районе. Об этом со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области сообщает БЕЛТА.Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в стране. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.В конце января на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент России Владимир Путин заявил, что в условиях внешнего давления Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в белоруссии, белоруссия, происшествия, контртеррористическая операция (кто), в мире, новости