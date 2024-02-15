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Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно
Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно
В Белоруссии веден рехим контртеррористической операции в Лельчицком районе. Об этом со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области сообщает БЕЛТА. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T13:13
2024-02-15T13:13
2024-02-15T13:18
ситуация в белоруссии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Белоруссии веден рехим контртеррористической операции в Лельчицком районе. Об этом со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области сообщает БЕЛТА.Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в стране. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.В конце января на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент России Владимир Путин заявил, что в условиях внешнего давления Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ситуация в белоруссии, белоруссия, происшествия, контртеррористическая операция (кто), в мире, новости
Материал дополняется
Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно
Режим контртеррористической операции введен в Лельчицком районе Белоруссии
13:13 15.02.2024 (обновлено: 13:18 15.02.2024)