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Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно
Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно
В Белоруссии веден рехим контртеррористической операции в Лельчицком районе. Об этом со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области сообщает БЕЛТА. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T13:13
2024-02-15T13:18
ситуация в белоруссии
белоруссия
происшествия
контртеррористическая операция (кто)
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Белоруссии веден рехим контртеррористической операции в Лельчицком районе. Об этом со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области сообщает БЕЛТА.Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в стране. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.В конце января на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент России Владимир Путин заявил, что в условиях внешнего давления Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам.
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Новости
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РИА Новости Крым
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ситуация в белоруссии, белоруссия, происшествия, контртеррористическая операция (кто), в мире, новости
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Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно

Режим контртеррористической операции введен в Лельчицком районе Белоруссии

13:13 15.02.2024 (обновлено: 13:18 15.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В Белоруссии веден рехим контртеррористической операции в Лельчицком районе. Об этом со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области сообщает БЕЛТА.
"В Лельчицком районе Гомельской области введен режим контртеррористической операции. Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", - говорится в сообщении.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в стране. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.
В конце января на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент России Владимир Путин заявил, что в условиях внешнего давления Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам.
 
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