https://crimea.ria.ru/20240129/putin-i-lukashenko-podpisali-plan-razvitiya-soyuznogo-gosudarstva-1134541991.html

Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства

Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T18:08

2024-01-29T18:08

2024-01-29T18:08

союзное государство

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.Также подписаны резолюция об урегулировании вопросов собственности Союзного государства, постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.Среди прочего, подписано постановление о создании медиакомпании Союзного государства.В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент России отметил, что в условиях внешнего давления две страны оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам.Белорусский лидер в свою очередь подчеркнул, что товарооборот между двумя государствами по итогам 2023 года составит 54 миллиарда долларов, что является максимальным историческим показателем.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и БеларусиПутин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрахРусский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союзное государство, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, новости, политика, экономика