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Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T18:08
2024-01-29T18:08
союзное государство
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
новости
политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.Также подписаны резолюция об урегулировании вопросов собственности Союзного государства, постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.Среди прочего, подписано постановление о создании медиакомпании Союзного государства.В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент России отметил, что в условиях внешнего давления две страны оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам.Белорусский лидер в свою очередь подчеркнул, что товарооборот между двумя государствами по итогам 2023 года составит 54 миллиарда долларов, что является максимальным историческим показателем.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и БеларусиПутин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрахРусский, белоруска и американец отправятся в космос на борту "Союза"
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союзное государство, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, новости, политика, экономика
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства

Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства на 2024 - 2026 годы

18:08 29.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, главы государств подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, постановление о стратегии научно-технического развития СГ до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий СГ в области литературы и искусства за 2023-2024 годов.
Также подписаны резолюция об урегулировании вопросов собственности Союзного государства, постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.
Среди прочего, подписано постановление о создании медиакомпании Союзного государства.
В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент России отметил, что в условиях внешнего давления две страны оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам.
Белорусский лидер в свою очередь подчеркнул, что товарооборот между двумя государствами по итогам 2023 года составит 54 миллиарда долларов, что является максимальным историческим показателем.
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