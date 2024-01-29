Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства на 2024 - 2026 годы
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах в рамках Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, главы государств подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, постановление о стратегии научно-технического развития СГ до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий СГ в области литературы и искусства за 2023-2024 годов.
Также подписаны резолюция об урегулировании вопросов собственности Союзного государства, постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.
Среди прочего, подписано постановление о создании медиакомпании Союзного государства.
В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент России отметил, что в условиях внешнего давления две страны оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам.
Белорусский лидер в свою очередь подчеркнул, что товарооборот между двумя государствами по итогам 2023 года составит 54 миллиарда долларов, что является максимальным историческим показателем.
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