https://crimea.ria.ru/20240129/podlinno-soyuznicheskaya-podderzhka-putin-ob-otnosheniyakh-rf-i-belorussii-1134534081.html

Подлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии

Подлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Подлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии

В условиях внешнего давления Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T15:49

2024-01-29T15:49

2024-01-29T15:49

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

белоруссия

новости

политика

экономика

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1d/1134534213_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_9b791e8a3a5045998f3fb98e2b21230c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В условиях внешнего давления Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства."Важно, что Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки", - сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и общая история.Путин также обратил внимание, что при участии РФ в 2023 году в Белоруссии было завершено строительство второго блока БелАЭС. В этом смысле Белоруссия, по его словам, "стала атомной державой, и это серьезный шаг вперед в развитии экономики и научной сферы, в технологическом развитии".В понедельник в Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. На заседании планируется утвердить ряд решений, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах.Кроме того, на заседании планируется подвести итоги выполнения базового документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и БеларусиЛукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды

https://crimea.ria.ru/20240127/pered-rossiey-i-belorussiey-postavlen-vopros-o-prave-na-zhizn--lukashenko-1134506810.html

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, новости, политика, экономика, союзное государство