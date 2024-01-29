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Подлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии
Подлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Подлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии
В условиях внешнего давления Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T15:49
2024-01-29T15:49
2024-01-29T15:49
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
новости
политика
экономика
союзное государство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В условиях внешнего давления Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства."Важно, что Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки", - сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и общая история.Путин также обратил внимание, что при участии РФ в 2023 году в Белоруссии было завершено строительство второго блока БелАЭС. В этом смысле Белоруссия, по его словам, "стала атомной державой, и это серьезный шаг вперед в развитии экономики и научной сферы, в технологическом развитии".В понедельник в Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. На заседании планируется утвердить ряд решений, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах.Кроме того, на заседании планируется подвести итоги выполнения базового документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и БеларусиЛукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды
https://crimea.ria.ru/20240127/pered-rossiey-i-belorussiey-postavlen-vopros-o-prave-na-zhizn--lukashenko-1134506810.html
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, новости, политика, экономика, союзное государство
Подлинно союзническая поддержка: Путин об отношениях РФ и Белоруссии
Путин: Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую поддержку
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В условиях внешнего давления Россия и Белоруссия оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку, обладая общими подходами к глобальным и региональным проблемам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
"Важно, что Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают общие духовные ценности и общая история.
"В июле будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а в мае 2025 года - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это важнейшие памятные даты, значимые для двух наших братских народов, крепко связанных общей историей и духовными ценностями, семейными и родственными узами. И именно на такой прочной основе зиждется подлинное союзничество и стратегическое партнерство России и Белоруссии, в рамках которого на протяжении уже 25 лет мы сообща строим Союзное государство", – отметил президент РФ.
Путин также обратил внимание, что при участии РФ в 2023 году в Белоруссии было завершено строительство второго блока БелАЭС. В этом смысле Белоруссия, по его словам, "стала атомной державой, и это серьезный шаг вперед в развитии экономики и научной сферы, в технологическом развитии".
В понедельник в Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. На заседании планируется утвердить ряд решений, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах.
Кроме того, на заседании планируется подвести итоги выполнения базового документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период.
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