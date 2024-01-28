Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240128/lukashenko-nazval-rossiyu-liderom-v-osvoenii-antarktidy-1134518575.html
Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды
Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды, с которым никто в мире не может сравниться. Об этом он заявил во время... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T16:53
2024-01-28T16:53
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
наука и технологии
россия
белоруссия
антарктида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134518725_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_19aac59800020125867a1d5953482e87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды, с которым никто в мире не может сравниться. Об этом он заявил во время церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской станции "Восток", в которой принял участие вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.Лукашенко высоко оценил работу российских ученых в Антарктиде, назвав ее подвигом и отметив, что равных России и изучении этой части планеты сегодня нет.Он добавил, что в советское время русские с белорусами вместе исследовали Антарктиду. При этом после развала СССР России удалось вывести работу в этом направлении на новый, более высокий уровень, хотя за рубежом кто-то и "надеялся, что это все погибнет".При этом Лукашенко отметил, что Антарктида и сегодня остается самым малоизученным материком планеты, и призвал ученых обоих государств работать сообща, поблагодарив Россию за помощь белорусским исследователям.Он пообещал уделять более пристальное внимание развитию в Белоруссии сектора "науки и практики", который поможет в развитии освоения Антарктиды. "Мы горды что имеем отношение к этому. Мы будем более активно включаться в эти процессы", – сказал Лукашенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет расширять арктический флот – Путин Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин США претендуют на шельфы в океанах - чего ждать
россия
белоруссия
антарктида
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134518725_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7309dff122d95908ccf6b64d583e968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, наука и технологии, россия, белоруссия, антарктида
Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды

Лукашенко назвал Россию безусловным лидером в освоении Антарктиды

16:53 28.01.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкМероприятие по случаю ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде
Мероприятие по случаю ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции Восток в Антарктиде
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды, с которым никто в мире не может сравниться. Об этом он заявил во время церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской станции "Восток", в которой принял участие вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лукашенко высоко оценил работу российских ученых в Антарктиде, назвав ее подвигом и отметив, что равных России и изучении этой части планеты сегодня нет.

"Россия является лидером в изучении Антарктиды на сегодняшний день, никто не может с ней сравниться", – сказал белорусский президент.

Он добавил, что в советское время русские с белорусами вместе исследовали Антарктиду. При этом после развала СССР России удалось вывести работу в этом направлении на новый, более высокий уровень, хотя за рубежом кто-то и "надеялся, что это все погибнет".
При этом Лукашенко отметил, что Антарктида и сегодня остается самым малоизученным материком планеты, и призвал ученых обоих государств работать сообща, поблагодарив Россию за помощь белорусским исследователям.
"Хотел бы поблагодарить наших российских друзей, которые все это время помогали и помогают белорусским ученым с размещением, поддерживают исследования, делятся научными данными, предоставляют оборудование… Живите дружно, мы братья, нам делить нечего, вклад в науку должен быть как со стороны России, так и Белоруссии", – заявил Лукашенко.
Он пообещал уделять более пристальное внимание развитию в Белоруссии сектора "науки и практики", который поможет в развитии освоения Антарктиды. "Мы горды что имеем отношение к этому. Мы будем более активно включаться в эти процессы", – сказал Лукашенко.

А также предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину как-нибудь отправиться туда вместе: "Может, когда-нибудь махнем? Интересно", – сказал Лукашенко. В ответ на это российский президент с улыбкой ответил: "Да, хорошо".

Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия будет расширять арктический флот – Путин
Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США
В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин
США претендуют на шельфы в океанах - чего ждать
 
Владимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовостиНаука и технологииРоссияБелоруссияАнтарктида
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13На Крымском мосту растет очередь
16:53Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды
16:14Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек
15:51Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года
15:37Когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов
15:15Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ
15:03ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении
14:31Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках Евросоюза
14:15Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС
13:57Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в церемонии ввода станции "Восток"
13:54Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа
13:25СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на Кубани
13:18Журналист предложил расширить закон о фейках против армии России
12:37Жильцы обрушившейся пятиэтажки в Ростове получат единовременную помощь
11:47В центре Москвы горит знаменитый Театр Сатиры
11:46За отвагу при пожаре в Крыму: 60 пожарных ЧФ удостоены госнаград
11:29В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины
10:47ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
10:13Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году
09:42В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки
Лента новостейМолния