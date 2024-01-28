https://crimea.ria.ru/20240128/lukashenko-nazval-rossiyu-liderom-v-osvoenii-antarktidy-1134518575.html

Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды

Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды, с которым никто в мире не может сравниться. Об этом он заявил во время... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T16:53

2024-01-28T16:53

2024-01-28T16:53

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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белоруссия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды, с которым никто в мире не может сравниться. Об этом он заявил во время церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской станции "Восток", в которой принял участие вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.Лукашенко высоко оценил работу российских ученых в Антарктиде, назвав ее подвигом и отметив, что равных России и изучении этой части планеты сегодня нет.Он добавил, что в советское время русские с белорусами вместе исследовали Антарктиду. При этом после развала СССР России удалось вывести работу в этом направлении на новый, более высокий уровень, хотя за рубежом кто-то и "надеялся, что это все погибнет".При этом Лукашенко отметил, что Антарктида и сегодня остается самым малоизученным материком планеты, и призвал ученых обоих государств работать сообща, поблагодарив Россию за помощь белорусским исследователям.Он пообещал уделять более пристальное внимание развитию в Белоруссии сектора "науки и практики", который поможет в развитии освоения Антарктиды. "Мы горды что имеем отношение к этому. Мы будем более активно включаться в эти процессы", – сказал Лукашенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет расширять арктический флот – Путин Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США В России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин США претендуют на шельфы в океанах - чего ждать

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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, наука и технологии, россия, белоруссия, антарктида