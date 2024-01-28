https://crimea.ria.ru/20240128/putin-i-lukashenko-po-vks-uchastvuyut-v-tseremonii-vvoda-stantsii-vostok-1134514573.html
Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в церемонии ввода станции "Восток"
Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в церемонии ввода станции "Восток" - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в церемонии ввода станции "Восток"
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T13:57
2024-01-28T13:57
2024-01-28T14:34
николай лукашенко
антарктида
владимир путин (политик)
новости
станция "восток"
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, передает РИА Новости."Обязательно будем работать вместе, как сейчас, вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктической экспедиции", - добавил он."Зимовочный комплекс станции "Восток" - первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли.Сегодня у России самое большое представительство в Антарктиде - десять станций. Пять круглогодичных и пять сезонных. Большинство расположено на побережье. "Восток" - единственная станция находится в центре континента и расположена вблизи Южного геомагнитного полюса Земли.
https://crimea.ria.ru/20210128/Na-urovne-Magellana-i-Kuka-russkiy-otkryvatel-Antarktidy_-1117897117.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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николай лукашенко, антарктида, владимир путин (политик), новости, станция "восток", строительство
Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в церемонии ввода станции "Восток"
Путин и Лукашенко по видеосвязи участвуют в церемонии ввода станции "Восток" в Антарктиде
13:57 28.01.2024 (обновлено: 14:34 28.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, передает РИА Новости.
"Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды. И, конечно, для продвижения совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - сказал Владимир Путин, давая старт ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
"Обязательно будем работать вместе, как сейчас, вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктической экспедиции", - добавил он.
"Зимовочный комплекс станции "Восток" - первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли.
Сегодня у России самое большое представительство в Антарктиде - десять станций. Пять круглогодичных и пять сезонных. Большинство расположено на побережье.
"Восток" - единственная станция находится в центре континента и расположена вблизи Южного геомагнитного полюса Земли.