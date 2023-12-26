https://crimea.ria.ru/20231226/ssha-pretenduyut-na-shelfy-v-okeanakh---chego-zhdat-1133792555.html

США претендуют на шельфы в океанах - чего ждать

США претендуют на шельфы в океанах - чего ждать - РИА Новости Крым, 26.12.2023

США претендуют на шельфы в океанах - чего ждать

Соединенные Штаты не оставляют попыток сделать из западного полушария планеты свою непосредственную вотчину, а также овладеть полезными ископаемыми в мировых... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T07:03

2023-12-26T07:03

2023-12-26T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты не оставляют попыток сделать из западного полушария планеты свою непосредственную вотчину, а также овладеть полезными ископаемыми в мировых океанах далеко за пределами своих границ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Госдепартамент США опубликовал карту территориальных претензий. Соединенные штаты намерены присоединить большие площади континентального шельфа в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах, общий размер которых в два раза превышает штат Калифорния и составляет порядка 1 млн квадратных километров. Большая часть территорий находится в Арктике и Беринговом море – регионах, богатых полезными ископаемыми. В Госдепе отметили, что обозначенные границы не создают территориальных споров с Россией.По мнению Горбачева, направленность интересов США неудивительна."Поле битвы 21 века, оставшейся его части, – это Арктика, которая полна полезных ископаемых, прежде всего энергоносителей, также это новые логистические маршруты, и все это американцам интересно", – сказал Горбачев.Кроме того, претензии на другие территории в западном полушарии ни что иное как стремление реализовать принципы, заложенные ранее в доктрине Монро."О ней немножко подзабыли: что западное полушарие является "вотчиной" США. И вот они продолжают реализацию всех этих принципов", – заметил политолог.В этой связи Америка в обозримой перспективе будет "стараться наверстать упущенное", пытаясь догнать Россию по количеству ледоколов и вообще по всем направлениям, связанным с изучением Арктики и ее освоением, добавил эксперт.Но реализовывать такие планы у США сегодня нет потенциала, считает Горбачев. Причина тому не одна, и они связаны как с внешней политикой государства и формированием многополярного мира, так и с внутренними проблемами, от "латинизации" жизни в Штатах до подрыва американской демократии и простых бытовых вопросов, касающихся рядовых американцев, отметил политолог.2 декабря 1823 года президент США Джеймс Монро выступил с речью против вмешательства европейских держав в дела стран западного полушария. Это стало первой декларацией принципов, которые потом легли в основу так называемой доктрины Монро. Документ был активно использован Вашингтоном и за 200 лет сильно трансформировался. Доктрина не только ограничила влияние Европы на дела Северной и Южной Америки, но и стала основой для продвижения агрессивной внешней политики США как гегемона в западном полушарии и даже в других частях мира.Читайте также на РИА Новости Крым: Истерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство – Володин Пиратские подходы: возможен ли разрыв дипотношений России и США

https://crimea.ria.ru/20231219/operatsiya-ssha-strazh-protsvetaniya-v-krasnom-more-v-chem-istinnyy-smysl-1133649213.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, мнения, сергей горбачев, в мире, политика, новости